OpenAI досягла 12 мільярдів доларів річного доходу - ЗМІ
Київ • УНН
Розробник ChatGPT OpenAI подвоїв дохід за сім місяців, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу. Компанія генерує 1 мільярд доларів на місяць завдяки зростанню кількості активних користувачів.
Розробник ChatGPT OpenAI приблизно подвоїв свій дохід за перші сім місяців року, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу, повідомило видання Information у середу з посиланням на джерело, пише УНН.
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"За словами особи, яка спілкувалася з керівниками OpenAI, OpenAI приблизно подвоїв свій дохід за перші сім місяців року, досягнувши 12 мільярдів доларів річного доходу", - вказує видання.
Ця цифра означає, що розробник ChatGPT генерує 1 мільярд доларів на місяць, порівняно з приблизно 500 мільйонами доларів на місяць на початку року.
Зростання, як зазначається, відбувається на тлі того, що компанія реєструє приблизно 700 мільйонів активних користувачів щотижня для своїх продуктів ChatGPT, які використовуються як звичайними споживачами, так і бізнес-клієнтами, порівняно з 500 мільйонами активних користувачів щотижня, які, за даними OpenAI, мали всі її продукти наприкінці березня.
Зростання доходів, пише видання, свідчить про те, що компанія може перевершити свій прогноз доходу в 12,7 мільярда доларів за рік, порівняно з приблизно 4 мільярдами доларів у 2024 році, на тлі того, як усе більше підприємств та приватних осіб підписуються на її чат-бота для кодування та інших завдань.
"Швидке зростання має свою ціну. OpenAI збільшила свій прогноз витрат на готівку приблизно до 8 мільярдів доларів у 2025 році, що на 1 мільярд доларів більше, ніж прогнозовані раніше цього року витрати", за словами тієї ж особи. Це свідчить про те, що вона може збільшити свій попередній прогноз витрат на оренду серверів для забезпечення своїх технологій у 14 мільярдів доларів у 2025 році, пише видання.
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