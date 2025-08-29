Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена

$41.320.08
ukenru
Ексклюзив
06:25 • 524 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 7274 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 33361 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 50333 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 120901 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 66250 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 76972 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112245 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 125552 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105920 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня
28 серпня, 21:04
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
00:54
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
01:44
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
03:05
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
04:11
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
05:00
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 15:40
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 33361 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
27 серпня, 15:18
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Данія
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
27 серпня, 08:14
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times
Шахед-136
Brent

Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена

Київ • УНН

 • 56 перегляди

📝 Редагувати новину

Microsoft презентує власні AI-моделі Mai-Voice-1 та Mai-1-Preview, обіцяючи ефективність та менші обчислювальні затрати. Mai-Voice-1 генерує хвилину аудіо за секунду, а Mai-1-Preview покращить Copilot.

Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена

Microsoft презентує власні моделі штучного інтелекту, чим зменшує свою залежність від OpenAI. Компанія обіцяє ефективність та менші затрати обчислювальної потужності, ніж у конкурентів.

Передає УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Підрозділ штучного інтелекту Microsoft напередодні анонсував перші власні моделі штучного інтелекту.

Їх назви:

  • Mai-Voice-1 AI;
    • Mai-1-Preview.

      Нова модель мовлення Mai-Voice-1, як стверджує компанія, може генерувати хвилину аудіо менш ніж за секунду на одному графічному процесорі.

      А ось Mai-1-Preview "пропонує уявлення про майбутні пропозиції в Copilot".

      Microsoft вже використовує MA1-Voice-1.

      Зокрема Copilot Daily:

      Ведучий зі штучним інтелектом декламує головні новини дня

      А ще для - створення дискусій у стилі подкастів, що допомагають пояснити теми.

      Щодо MAI-1-preview - її було навчено приблизно на 15 000 графічних процесорах Nvidia H100. 

      Створена для користувачів, яким потрібна модель штучного інтелекту, здатна виконувати інструкції та "надавати корисні відповіді на щоденні запити".

      - пояснює MAI-1-preview.

      Нагадаємо

      Раніше стало відомо, що OpenAI планує випустити GPT-5.  Тестувальники відзначають її можливості, але вважають стрибок від GPT-4 менш значним, ніж від GPT-3 до GPT-4.

      OpenAI, не порушуючи конфіденційність, сканує та перевіряє розмови користувачів у ChatGPT. Особливо небезпечний вміст, що стосується пропаганди самогубства, розробки зброї, заподіяння шкоди та іншої незаконної діяльності - компанія вже готується передати поліції.

      Ігор Тележніков

      Технології
      OpenAI
      ChatGPT
      Microsoft