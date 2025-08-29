Microsoft запускає свої перші власні AI-моделі: залежність від OpenAI має бути зменшена
Київ • УНН
Microsoft презентує власні AI-моделі Mai-Voice-1 та Mai-1-Preview, обіцяючи ефективність та менші обчислювальні затрати. Mai-Voice-1 генерує хвилину аудіо за секунду, а Mai-1-Preview покращить Copilot.
Передає УНН із посиланням на The Verge.
Деталі
Підрозділ штучного інтелекту Microsoft напередодні анонсував перші власні моделі штучного інтелекту.
Їх назви:
- Mai-Voice-1 AI;
- Mai-1-Preview.
Нова модель мовлення Mai-Voice-1, як стверджує компанія, може генерувати хвилину аудіо менш ніж за секунду на одному графічному процесорі.
А ось Mai-1-Preview "пропонує уявлення про майбутні пропозиції в Copilot".
Microsoft вже використовує MA1-Voice-1.
Зокрема Copilot Daily:
Ведучий зі штучним інтелектом декламує головні новини дня
А ще для - створення дискусій у стилі подкастів, що допомагають пояснити теми.
Щодо MAI-1-preview - її було навчено приблизно на 15 000 графічних процесорах Nvidia H100.
Створена для користувачів, яким потрібна модель штучного інтелекту, здатна виконувати інструкції та "надавати корисні відповіді на щоденні запити".
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що OpenAI планує випустити GPT-5. Тестувальники відзначають її можливості, але вважають стрибок від GPT-4 менш значним, ніж від GPT-3 до GPT-4.
OpenAI, не порушуючи конфіденційність, сканує та перевіряє розмови користувачів у ChatGPT. Особливо небезпечний вміст, що стосується пропаганди самогубства, розробки зброї, заподіяння шкоди та іншої незаконної діяльності - компанія вже готується передати поліції.