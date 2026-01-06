Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ

53-річного італійця, який поважає російського диктатора володимира путіна, та вважає, що Україна "погана країна", а Володимир Зеленський – "поганий президент", не пустили до України та заборонили в’їзд до країни на три роки. Про це у коментарі УНН повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Деталі

Як розповів Демченко, сьогодні в Україну був не пропущений громадянин однієї з іноземних країн. За його словами, до цього прикордонна служба звернула увагу на допис небайдужої громадянки, який широко знайшов своє відображення в соціальних мережах та ЗМІ.

Тож коли 53-річний іноземець, громадянин Італії, про якого описувала ситуацію жінка і який слідував в Україну, прибув в пункт пропуску інспекторами Державної прикордонної служби були проведені всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших контролюючих служб. Наразі детальна перевірка завершена. Результат – відмова іноземцю в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на 3 роки - сказав Демченко.

Він додав, що фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп".

Нагадаємо

У мережі активно обговорюють ситуацію, що сталась в автобусі, який слідував з Італії до України. Один з пасажирів, який є італійцем за походженням, заявив, що поважає російського диктатора володимира путіна і додав, що Україна "погана країна", а Володимир Зеленський – "поганий президент".

Ситуація з італійцем Рокко, який дорогою до України в автобусі заявив, що "любить путіна", отримала продовження у соцмережах. Допис Дар’ї Мельниченко з описом події набрав понад мільйон переглядів і викликав бурхливу реакцію користувачів.