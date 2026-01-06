Українці зробили італійця Рокко, який любить путіна, героєм мемів: підбірка найсмішніших
Київ • УНН
Ситуація з італійцем Рокко, який дорогою до України в автобусі заявив, що "любить путіна", отримала продовження у соцмережах. Допис Дар’ї Мельниченко з описом події набрав понад мільйон переглядів і викликав бурхливу реакцію користувачів, передає УНН.
Деталі
Користувачі соцмереж, зокрема Threads, почали масово створювати меми на тему висловлювань Рокко, його поїздки до України та ситуації на кордоні.
Нагадаємо
У мережі активно обговорюють ситуацію, що сталась в автобусі, який слідував з Італії до України. Один з пасажирів, який є італійцем за походженням, заявив, що поважає російського диктатора володимира путіна і додав, що Україна "погана країна", а Володимир Зеленський – "поганий президент".