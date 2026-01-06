Украинцы сделали итальянца Рокко, который любит путина, героем мемов: подборка самых смешных
Киев • УНН
История итальянца Рокко, который в автобусе в Украину заявил о своей любви к путину, получила огласку. Сообщение Дарьи Мельниченко об инциденте собрало более миллиона просмотров, вызвав бурную реакцию и волну мемов в соцсетях.
Детали
Пользователи соцсетей, в частности Threads, начали массово создавать мемы на тему высказываний Рокко, его поездки в Украину и ситуации на границе.
Напомним
В сети активно обсуждают ситуацию, произошедшую в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, итальянец по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора владимира путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент".