Украинцы сделали итальянца Рокко, который любит путина, героем мемов: подборка самых смешных

09:58 • 11081 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 18516 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 27932 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 54398 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 98606 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 50556 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 49820 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 46902 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 123828 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 72288 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались11:35 • 856 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 35427 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 98658 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 59295 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 123855 просмотра
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 21529 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 66397 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 60061 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 55857 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 63558 просмотра
Украинцы сделали итальянца Рокко, который любит путина, героем мемов: подборка самых смешных

Киев • УНН

 • 30 просмотра

История итальянца Рокко, который в автобусе в Украину заявил о своей любви к путину, получила огласку. Сообщение Дарьи Мельниченко об инциденте собрало более миллиона просмотров, вызвав бурную реакцию и волну мемов в соцсетях.

Украинцы сделали итальянца Рокко, который любит путина, героем мемов: подборка самых смешных

Ситуация с итальянцем Рокко, который по дороге в Украину в автобусе заявил, что "любит путина", получила продолжение в соцсетях. Сообщение Дарьи Мельниченко с описанием события набрало более миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей, передает УНН.

Детали

Пользователи соцсетей, в частности Threads, начали массово создавать мемы на тему высказываний Рокко, его поездки в Украину и ситуации на границе.

Напомним

В сети активно обсуждают ситуацию, произошедшую в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, итальянец по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора владимира путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент". 

Алла Киосак

Общество
российская пропаганда
Тренд
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Италия
Владимир Зеленский
Украина