Украинцы сделали итальянца Рокко, который любит путина, героем мемов: подборка самых смешных

Ситуация с итальянцем Рокко, который по дороге в Украину в автобусе заявил, что "любит путина", получила продолжение в соцсетях. Сообщение Дарьи Мельниченко с описанием события набрало более миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию пользователей, передает УНН.

Детали

Пользователи соцсетей, в частности Threads, начали массово создавать мемы на тему высказываний Рокко, его поездки в Украину и ситуации на границе.

Напомним

В сети активно обсуждают ситуацию, произошедшую в автобусе, следовавшем из Италии в Украину. Один из пассажиров, итальянец по происхождению, заявил, что уважает российского диктатора владимира путина и добавил, что Украина "плохая страна", а Владимир Зеленский – "плохой президент".