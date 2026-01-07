$42.560.14
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у журналістському розслідуванні щодо підпільної школи на території монастиря у Києві. У цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень.

Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у журналістському розслідуванні щодо підпільної школи на території монастиря у Києві, де дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

За даними прокуратури, підставою для початку кримінального провадження стали факти, оприлюднені у журналістському розслідуванні щодо діяльності на території одного з монастирів Голосіївського району міста Києва підпільного навчального закладу. За оприлюдненою інформацією, "у цій школі дітей навчали за радянськими підручниками та залучали до виконання радянських пісень", повідомили в Офісі Генпрокурора.

У межах досудового розслідування правоохоронці, як зазначається, "встановлюють обставини створення та функціонування зазначеного навчального закладу, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності підпільної школи".

Досудове розслідування триває. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства, наголосили в прокуратурі.

Доповнення

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив про факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", та ініціював перевірки закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі.

У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку07.01.26, 01:35 • 11925 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПОсвіта
російська пропаганда
Війна в Україні
Оксен Лісовий
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Україна
Київ