У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий ініціював перевірки закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, зокрема у дусі "руського міра". Про це Лісовий написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його словами, "сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", на четвертий рік повномасштабної війни - ситуація, яка не має жодних пояснень".

У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим - це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть. ... Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні. Усі згадані факти мають бути ретельно перевірені - зазначив Лісовий.

Він наголосив, що принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності.

"За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності", - додав міністр.

Контекст

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві працює підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Директорка закладу називає заклад "сімейним клубом", водночас він працює як звичайна школа, де діти вчаться пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, і є група продовженого дня.

Нагадаємо

Порядок вступу до закладів вищої освіти у 2026 році переписали від початку до кінця і змінили структуру.

Мінімум 2 дитини в Україні стають жертвами булінгу в закладах освіти щодня - дослідження