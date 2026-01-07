У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку

$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 17998 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 77168 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 124363 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 58976 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 76404 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 60030 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 82040 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 155207 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 62058 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар по 100 арсеналу ГРАУ мо рф: Генштаб ЗСУ розкрив деталі6 січня, 14:51 • 4844 перегляди
Багатонаціональні сили забезпечать "відродження українських збройних сил": ЗМІ оприлюднили проєкт заяви західних лідерів6 січня, 16:00 • 4290 перегляди
Я король, я продав більше Boeing, ніж будь-яка людина на Землі - Трамп6 січня, 16:26 • 4422 перегляди
росія перевиконала держзамовлення на далекобійні дрони, виробляючи понад 400 БпЛА щодня - Сирський6 січня, 17:27 • 6316 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози18:24 • 5778 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 34243 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 71545 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 155207 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 99484 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 157805 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Велика Британія
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 17357 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 37907 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 81696 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 74180 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 69096 перегляди
Техніка
The Guardian
С-300
Соціальна мережа
Фільм

У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий доручив перевірити заклади, де діти фіктивно числилися учнями, навчаючись у підпільній школі з вихованням у дусі "руського міра". Ці дії можуть містити ознаки підривної діяльності, тому матеріали передадуть до правоохоронних органів та СБУ.

У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий ініціював перевірки закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, зокрема у дусі "руського міра". Про це Лісовий написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

За його словами, "сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі "руського міра", на четвертий рік повномасштабної війни - ситуація, яка не має жодних пояснень".

У столиці держави, яка бореться за власне виживання, подібне є не просто неприпустимим - це пряма загроза для дітей та держави, у якій вони живуть. ... Щойно дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні, але фактично навчалися в підпільній структурі, про яку йдеться в розслідуванні. Усі згадані факти мають бути ретельно перевірені

- зазначив Лісовий.

Він наголосив, що принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності.

"За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні, жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з’ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. У цій ситуації свою оцінку також має дати Служба безпеки України, з огляду на те, що подібні дії можуть містити ознаки підривної діяльності", - додав міністр.

Контекст

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація, що при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у Києві працює підпільна школа, де дітям викладають за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Директорка закладу називає заклад "сімейним клубом", водночас він працює як звичайна школа, де діти вчаться пʼять днів на тиждень з 9:00 до 14:00, і є група продовженого дня.

Нагадаємо

Порядок вступу до закладів вищої освіти у 2026 році переписали від початку до кінця і змінили структуру.

Мінімум 2 дитини в Україні стають жертвами булінгу в закладах освіти щодня - дослідження21.11.25, 09:07 • 2880 переглядiв

ПолітикаОсвіта
російська пропаганда
Оксен Лісовий
Служба безпеки України
Київ