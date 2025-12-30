$42.220.15
Facebook

Порядок вступу до вишів у 2026 році "переписали": у МОН розкрили основні пропоновані зміни

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко повідомив про повне оновлення Порядку прийому до закладів вищої освіти у 2026 році. Зміни включають скасування мотиваційних листів та скорочення кількості заяв з 15 до 12.

Порядок вступу до вишів у 2026 році "переписали": у МОН розкрили основні пропоновані зміни

Порядок вступу до закладів вищої освіти у 2026 році переписали від початку до кінця і змінили структуру, повідомив у Facebook у вівторок заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко, оприлюднивши основні пропозиції змін, пише УНН.

Деталі

Заступник міністра повідомив про робочу нараду з керівниками та представниками закладів вищої освіти, що стала одним з етапів широкого громадського обговорення проєкту нових правил вступу до університетів у 2026 році.

"Чому це важливо: на обговорення винесено повне оновлення загального тексту Порядку прийому. Його переписали від початку до кінця, змінили структуру тощо", - написав Трофименко.

Серед основних пропозиції змін від МОН до Порядку прийому-2026: те що вже у всіх на вустах: скасування мотиваційний листів та скорочення кількості можливих заяв з 15 до 12 (за результатами попередньої вступної рекомендації за 8-15 пріоритетностями надано 0,78% від загальної кількості рекомендацій)

- повідомив заступник очільника МОН.

Вступна кампанія-2026: від мотиваційних листів відмовляються04.12.25, 10:33 • 3581 перегляд

З його слів, обговорювані зміни також передбачають:

  • розширення категорії максимальних пільг для тих, хто проживає або проживав на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій, із прив'язкою до дати 1 жовтня попереднього року;
    • можливість використовувати результати ЄФВВ не лише 2026-го, а й 2025 року;
      • подальша цифровізація підтвердження пільг для учасників бойових дій, дітей та членів сімей загиблих Захисників, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб - за рахунок використання державних реєстрів замість паперових довідок;
        • визнання результатів іноземних аналогів ЗНО/НМТ для випускників шкіл за кордоном, що відкриває для них шлях до українських університетів без дублювання випускних/вступних іспитів;
          • посилення ролі творчих конкурсів у мистецьких ЗВО (збільшення коефіцієнта творчого конкурсу до 0,7, відповідно всі інші важать лише допустимий мінімум) та зміна підходу до ЄВІ для вступу в аспірантуру (єдиний поріг за сумою результатів тестів);
            • зниження порогу для переведення з контракту на бюджет за наявності вакантних місць за спеціальностями з особливою підтримкою та розширення можливостей переведення на бюджет для дітей і самих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

              Він зазначив, що обговорення пропозицій триває. 

              48 університетів підтвердили запуск "зимового вступу" на нульовий курс - Міносвіти30.12.25, 16:07 • 276 переглядiв

              Юлія Шрамко

              СуспільствоОсвіта
