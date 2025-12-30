$42.220.15
Facebook

Порядок поступления в вузы в 2026 году "переписали": в МОН раскрыли основные предлагаемые изменения

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Заместитель министра образования и науки Николай Трофименко сообщил о полном обновлении Порядка приема в учреждения высшего образования в 2026 году. Изменения включают отмену мотивационных писем и сокращение количества заявлений с 15 до 12.

Порядок поступления в вузы в 2026 году "переписали": в МОН раскрыли основные предлагаемые изменения

Порядок поступления в учреждения высшего образования в 2026 году переписали от начала до конца и изменили структуру, сообщил в Facebook во вторник заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, обнародовав основные предложения изменений, пишет УНН.

Детали

Заместитель министра сообщил о рабочем совещании с руководителями и представителями учреждений высшего образования, которое стало одним из этапов широкого общественного обсуждения проекта новых правил поступления в университеты в 2026 году.

"Почему это важно: на обсуждение вынесено полное обновление общего текста Порядка приема. Его переписали от начала до конца, изменили структуру и т.д.", - написал Трофименко.

Среди основных предложений изменений от МОН к Порядку приема-2026: то, что уже у всех на устах: отмена мотивационных писем и сокращение количества возможных заявлений с 15 до 12 (по результатам предыдущей вступительной рекомендации по 8-15 приоритетностям предоставлено 0,78% от общего количества рекомендаций)

- сообщил заместитель главы МОН.

Вступительная кампания-2026: от мотивационных писем отказываются04.12.25, 10:33 • 3583 просмотра

По его словам, обсуждаемые изменения также предусматривают:

  • расширение категории максимальных льгот для тех, кто проживает или проживал на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий, с привязкой к дате 1 октября предыдущего года;
    • возможность использовать результаты ЕФВВ не только 2026-го, но и 2025 года;
      • дальнейшая цифровизация подтверждения льгот для участников боевых действий, детей и членов семей погибших Защитников, лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц - за счет использования государственных реестров вместо бумажных справок;
        • признание результатов иностранных аналогов ВНО/НМТ для выпускников школ за рубежом, что открывает для них путь в украинские университеты без дублирования выпускных/вступительных экзаменов;
          • усиление роли творческих конкурсов в художественных ЗВО (увеличение коэффициента творческого конкурса до 0,7, соответственно все остальные весят лишь допустимый минимум) и изменение подхода к ЕВИ для поступления в аспирантуру (единый порог по сумме результатов тестов);
            • снижение порога для перевода с контракта на бюджет при наличии вакантных мест по специальностям с особой поддержкой и расширение возможностей перевода на бюджет для детей и самих участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц, лишенных личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

              Он отметил, что обсуждение предложений продолжается.

              48 университетов подтвердили запуск "зимнего поступления" на нулевой курс - Минобразования30.12.25, 16:07 • 548 просмотров

              Юлия Шрамко

