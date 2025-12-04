Вступительная кампания-2026: от мотивационных писем отказываются

Вступительная кампания в учреждения высшего образования в 2026 году будет предусматривать отказ от мотивационных писем, сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

После принятия парламентом закона о вступительной кампании, который обеспечивает проведение национального мультипредметного теста (НМТ) как основного инструмента отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику отказа от обязательной ГИА для выпускников в военное время, МОН готовит пакет предложений к порядку приема.

Как сообщается, в документе будет акцент на "прозрачности условий, поддержке защитников и жителей пострадавших территорий, цифровизации процедур и приближении украинского высшего образования к европейским стандартам в соответствии со Стратегией развития высшего образования на 2022-2032 годы".

Одно из ключевых решений - отказ от мотивационных писем, которые фактически перестали быть инструментом отбора и часто писались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Порядок приема будет переписан в более понятной структуре и на языке, ориентированном не только на приемные комиссии, но и на абитуриентов и их родителей - сообщили в Минобразования.

После официальной публикации закона, как указано, МОН предложит проект порядка приема на 2026 год для общественного обсуждения.

Относительно Стратегии развития высшего образования

Кабмин, в свою очередь, актуализировал Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы и утвердил Операционный план на 2025-2028 годы, как сообщается, в соответствии с вызовами войны.

В актуализированной стратегии "усилен фокус на безопасности и устойчивости образовательного процесса, в частности на развитии очного обучения там, где это позволяет ситуация с безопасностью, создании и модернизации укрытий, программах преодоления образовательных потерь для детей и студентов, пострадавших от войны или изменивших место жительства".

"Среди ключевых изменений - поддержка учреждений образования и науки в прифронтовых, деоккупированных и общинах, принимающих переселенцев; модернизация сети университетов с учетом демографических тенденций и потребностей восстановления экономики; обновление содержания образования с акцентом на компетентностный подход, STEM-направления и цифровые навыки", - сообщили в МОН.

Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко

Напомним

Верховная Рада 2 декабря приняла в целом законопроект №13650 относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий