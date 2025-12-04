$42.200.13
3 декабря, 23:09 • 15279 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 26847 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29061 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40330 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 46983 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 25832 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29032 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26021 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25855 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31070 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

The New York Times

Вступительная кампания-2026: от мотивационных писем отказываются

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Министерство образования и науки объявило об отказе от мотивационных писем во время вступительной кампании 2026 года, поскольку они перестали быть эффективным инструментом отбора. Это решение является частью обновленного порядка приема, предусматривающего прозрачность условий и цифровизацию процедур.

Вступительная кампания-2026: от мотивационных писем отказываются

Вступительная кампания в учреждения высшего образования в 2026 году будет предусматривать отказ от мотивационных писем, сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

После принятия парламентом закона о вступительной кампании, который обеспечивает проведение национального мультипредметного теста (НМТ) как основного инструмента отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику отказа от обязательной ГИА для выпускников в военное время, МОН готовит пакет предложений к порядку приема.

Как сообщается, в документе будет акцент на "прозрачности условий, поддержке защитников и жителей пострадавших территорий, цифровизации процедур и приближении украинского высшего образования к европейским стандартам в соответствии со Стратегией развития высшего образования на 2022-2032 годы".  

Одно из ключевых решений - отказ от мотивационных писем, которые фактически перестали быть инструментом отбора и часто писались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Порядок приема будет переписан в более понятной структуре и на языке, ориентированном не только на приемные комиссии, но и на абитуриентов и их родителей

- сообщили в Минобразования.

После официальной публикации закона, как указано, МОН предложит проект порядка приема на 2026 год для общественного обсуждения. 

Относительно Стратегии развития высшего образования

Кабмин, в свою очередь, актуализировал Стратегию развития высшего образования в Украине на 2022-2032 годы и утвердил Операционный план на 2025-2028 годы, как сообщается, в соответствии с вызовами войны. 

В актуализированной стратегии "усилен фокус на безопасности и устойчивости образовательного процесса, в частности на развитии очного обучения там, где это позволяет ситуация с безопасностью, создании и модернизации укрытий, программах преодоления образовательных потерь для детей и студентов, пострадавших от войны или изменивших место жительства".

"Среди ключевых изменений - поддержка учреждений образования и науки в прифронтовых, деоккупированных и общинах, принимающих переселенцев; модернизация сети университетов с учетом демографических тенденций и потребностей восстановления экономики; обновление содержания образования с акцентом на компетентностный подход, STEM-направления и цифровые навыки", - сообщили в МОН. 

Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко03.12.25, 22:57 • 12134 просмотра

Напомним

Верховная Рада 2 декабря приняла в целом законопроект №13650 относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года. 

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий03.12.25, 16:34 • 2988 просмотров

Юлия Шрамко

АнонсыОбразование
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины
Верховная Рада