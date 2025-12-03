$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 10543 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 17717 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 22956 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 18837 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 23215 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 22448 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24388 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29592 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 37414 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30936 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Правительство приняло три образовательные реформы, касающиеся учителей-беженцев, колледжей и оценивания ученых. Учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию с 2026 года.

Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко

На тематическом заседании Правительства был принят ряд ключевых актов, направленных на реформирование системы образования и науки в Украине. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, решения касаются защиты прав учителей, работающих за границей, автономии колледжей и создания Национальной системы оценивания ученых, пишет УНН.

Подробности

1. Защита стажа учителей-беженцев

Правительство обеспечило равные условия для зачисления педагогического стажа для тысяч украинских учителей, которые из-за войны временно работают за границей.

В стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год, если есть документальное подтверждение. И будет касаться работы на период военного положения и года после его завершения 

– отметила Свириденко.

2. Эксперимент в профтехобразовании (с 2026 года)

Будет запущен экспериментальный проект, в рамках которого часть колледжей реорганизуют в коммунальные некоммерческие общества. Это предоставит им большую автономию в управлении и финансах.

Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют

Параллельно тестируем новую методику расчета стоимости образовательных услуг, которая даст общинам прозрачный механизм их закупки. Эксперимент продлится два года и станет первым этапом практического внедрения положений нового Закона "О профессиональном образовании 

– говорится в сообщении.

3. Новые правила оценивания ученых 

Правительство приняло Концепцию "Национальная система исследователей Украины" для поддержки ученых и развития науки. Она вводит единые правила оценивания работы ученых (публикации, патенты, участие в грантах).

Данные будут использоваться в распределении финансирования, аттестации учреждений, кадровой политике, что обеспечит дополнительную поддержку лучших ученых, а университетам – эффективную работу с кадрами. Для молодых ученых будет сформирован отдельный рейтинг 

– подытожила Премьер-министр.

ВР приняла Бюджет на 2026 год

Степан Гафтко

Образование
Государственный бюджет
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Украина