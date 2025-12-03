Правительство приняло три образовательные реформы: учителя-беженцы сохранят стаж, а колледжи получат автономию – Свириденко

На тематическом заседании Правительства был принят ряд ключевых актов, направленных на реформирование системы образования и науки в Украине. Как сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко, решения касаются защиты прав учителей, работающих за границей, автономии колледжей и создания Национальной системы оценивания ученых, пишет УНН.

Подробности

1. Защита стажа учителей-беженцев

Правительство обеспечило равные условия для зачисления педагогического стажа для тысяч украинских учителей, которые из-за войны временно работают за границей.

В стаж для надбавки за выслугу лет будет засчитываться преподавательская деятельность от 180 часов в год, если есть документальное подтверждение. И будет касаться работы на период военного положения и года после его завершения – отметила Свириденко.

2. Эксперимент в профтехобразовании (с 2026 года)

Будет запущен экспериментальный проект, в рамках которого часть колледжей реорганизуют в коммунальные некоммерческие общества. Это предоставит им большую автономию в управлении и финансах.

Параллельно тестируем новую методику расчета стоимости образовательных услуг, которая даст общинам прозрачный механизм их закупки. Эксперимент продлится два года и станет первым этапом практического внедрения положений нового Закона "О профессиональном образовании – говорится в сообщении.

3. Новые правила оценивания ученых

Правительство приняло Концепцию "Национальная система исследователей Украины" для поддержки ученых и развития науки. Она вводит единые правила оценивания работы ученых (публикации, патенты, участие в грантах).

Данные будут использоваться в распределении финансирования, аттестации учреждений, кадровой политике, что обеспечит дополнительную поддержку лучших ученых, а университетам – эффективную работу с кадрами. Для молодых ученых будет сформирован отдельный рейтинг – подытожила Премьер-министр.

