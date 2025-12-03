$42.330.01
Эксклюзив
16:02 • 2270 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
15:15 • 5996 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
13:24 • 10428 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 11930 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 17115 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 19990 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 22645 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 28689 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 36255 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 30113 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Правительство приняло решение о прекращении полномочий наблюдательных советов ряда государственных энергетических компаний. Новых членов изберут до конца декабря, также перезагрузят наблюдательные советы предприятий оборонного сектора.

Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют

Правительство приняло решение, которое продолжает кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сфере. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Кабмин инициировал немедленно прекратить полномочия существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний, среди которых: 

1) ООО "Оператор ГТС Украины".

2) ПАО "Центрэнерго".

3) АО "Украинские распределительные сети".

4) АО "Энергетическая компания Украины".

5) АО "Оператор рынка".

6) АО "Украинские энергетические машины".

Украина демонстрирует партнерам отсутствие внутренних оснований для нестабильности: Зеленский о принятии Бюджета-202603.12.25, 16:22 • 1558 просмотров

Кроме того, Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.

Добавим

Также правительство поручило министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов на предприятиях оборонного сектора. 

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Электроэнергия
Центрэнерго
Юлия Свириденко