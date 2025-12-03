Кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сферах: какие наблюдательные советы распустили, а какие - планируют

Правительство приняло решение, которое продолжает кадровые перезагрузки в энергетической и оборонной сфере. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Кабмин инициировал немедленно прекратить полномочия существенной части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний, среди которых:

1) ООО "Оператор ГТС Украины".

2) ПАО "Центрэнерго".

3) АО "Украинские распределительные сети".

4) АО "Энергетическая компания Украины".

5) АО "Оператор рынка".

6) АО "Украинские энергетические машины".

Украина демонстрирует партнерам отсутствие внутренних оснований для нестабильности: Зеленский о принятии Бюджета-2026

Кроме того, Кабмин утвердил прозрачную процедуру отбора кандидатов в наблюдательные советы. Новые члены наблюдательных советов указанных компаний должны быть избраны уже до конца декабря.

Добавим

Также правительство поручило министру обороны провести перезагрузку наблюдательных советов на предприятиях оборонного сектора.