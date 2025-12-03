Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують

Уряд ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Кабмін ініціював невідкладно припинити повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких:

1) ТОВ "Оператор ГТС України".

2) ПАТ "Центренерго".

3) АТ "Українські розподільні мережі".

4) АТ "Енергетична компанія України".

5) АТ "Оператор ринку".

6) АТ "Українські енергетичні машини".

Крім того, Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

Додамо

Також уряд доручив міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору.