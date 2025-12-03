Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують

$42.330.01
49.180.13
ukenru
Ексклюзив
16:02 • 1690 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 4884 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 9258 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 11488 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 16681 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 19776 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22506 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28622 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36169 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30059 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
93%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 13527 перегляди
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"PhotoVideo3 грудня, 09:59 • 6960 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 21301 перегляди
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни12:35 • 8448 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України12:41 • 14175 перегляди
Публікації
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення13:24 • 9268 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 21459 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 43964 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 47188 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 56327 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Китай
Індія
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 56810 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 59056 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 114006 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 87714 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 103454 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
Золото
Дія (сервіс)

Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Уряд ухвалив рішення про припинення повноважень наглядових рад низки державних енергетичних компаній. Нових членів оберуть до кінця грудня, також перезавантажать наглядові ради підприємств оборонного сектору.

Кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сферах: які наглядові ради розпустили, а які - планують

Уряд ухвалив рішення, яке продовжує кадрові перезавантаження в енергетичній та оборонній сфері. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Кабмін ініціював невідкладно припинити повноваження суттєвої частини наглядових рад ключових державних енергетичних компаній, серед яких: 

1) ТОВ "Оператор ГТС України".

2) ПАТ "Центренерго".

3) АТ "Українські розподільні мережі".

4) АТ "Енергетична компанія України".

5) АТ "Оператор ринку".

6) АТ "Українські енергетичні машини".

Україна демонструє партнерам відсутність внутрішніх підстав для нестабільності: Зеленський про ухвалення Бюджету-2026 03.12.25, 16:22 • 1414 переглядiв

Крім того, Кабмін затвердив прозору процедуру відбору кандидатів до наглядових. Нові члени наглядових рад зазначених компаній мають бути обрані вже до кінця грудня.

Додамо

Також уряд доручив міністру оборони провести перезавантаження наглядових рад у підприємствах оборонного сектору. 

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Центренерго
Юлія Свириденко