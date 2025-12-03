Україна демонструє партнерам відсутність внутрішніх підстав для нестабільності: Зеленський про ухвалення Бюджету-2026
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою бюджету на 2026 рік, подякувавши парламентарям. Він наголосив, що це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою бюджету на 2026 рік - "є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", передає УНН.
Деталі
Глава держави подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.
Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів
За його словами, триває робота з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України.
Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні!
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
За проєкт закону №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" проголосувало 257 нардепів. 37 - "проти", 24 - "утрималися".