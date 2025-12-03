$42.330.01
49.180.13
uken
13:22 • 3218 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 7396 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 11294 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 15545 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 19287 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26881 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34679 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 29046 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 39056 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75712 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Україна демонструє партнерам відсутність внутрішніх підстав для нестабільності: Зеленський про ухвалення Бюджету-2026

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Президент Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою бюджету на 2026 рік, подякувавши парламентарям. Він наголосив, що це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року.

Україна демонструє партнерам відсутність внутрішніх підстав для нестабільності: Зеленський про ухвалення Бюджету-2026

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою бюджету на 2026 рік - "є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.

Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів 

- наголосив Зеленський.

За його словами, триває робота з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України.

Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

За проєкт закону №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" проголосувало 257 нардепів. 37 - "проти", 24 - "утрималися". 

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна