Україна демонструє партнерам відсутність внутрішніх підстав для нестабільності: Зеленський про ухвалення Бюджету-2026

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Радою бюджету на 2026 рік - "є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде", передає УНН.

Деталі

Глава держави подякував усім парламентарям, які підтримали бюджет наступного року.

Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Пріоритети очевидні: гарантування нашої оборони, соціальних програм і можливостей відновлювати життя після російських ударів - наголосив Зеленський.

За його словами, триває робота з партнерами, щоб залучити необхідну фінансову підтримку для України.

Зараз є чітке свідчення для всіх партнерів, що жодних внутрішніх підстав для нестабільності в Україні не буде. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

За проєкт закону №14000 "Про Державний бюджет України на 2026 рік" проголосувало 257 нардепів. 37 - "проти", 24 - "утрималися".