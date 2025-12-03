Украина демонстрирует партнерам отсутствие внутренних оснований для нестабильности: Зеленский о принятии Бюджета-2026

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на принятие Радой бюджета на 2026 год - «есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет», передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил всех парламентариев, поддержавших бюджет следующего года.

Это важный сигнал устойчивости Украины и стабильного финансового обеспечения потребностей в следующем году. Приоритеты очевидны: обеспечение нашей обороны, социальных программ и возможностей восстанавливать жизнь после российских ударов - подчеркнул Зеленский.

По его словам, продолжается работа с партнерами, чтобы привлечь необходимую финансовую поддержку для Украины.

Сейчас есть четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год».

За проект закона №14000 «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» проголосовало 257 нардепов. 37 - «против», 24 - «воздержались».