НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий

13:24 • 1100 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребностей Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
13:22 • 5348 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
11:38 • 12928 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
09:59 • 17101 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
09:21 • 20651 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 27523 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
2 декабря, 23:38 • 35226 просмотра
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
2 декабря, 22:18 • 29340 просмотра
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
2 декабря, 12:35 • 39259 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54 • 75931 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине3 декабря, 05:14 • 31743 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 39102 просмотра
У Зеленского должна была быть встреча с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе, но она отменена - журналист3 декабря, 06:33 • 25528 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню09:06 • 10871 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю11:34 • 16492 просмотра
НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании 2026 года. НМТ заменит ВНО, сохраняя перечень предметов и отменяя ГИА.

НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий

Верховная Рада приняла в целом законопроект, определяющий формат и правила вступительной кампании следующего года. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13650.

Подробности

Закон принят

 - говорится в карточке законопроекта.

Проект закона поддержали 264 народных депутата. Также 249 голосами "За" документ был безотлагательно направлен на подпись председателя ВР и Президента Украины.

Согласно законопроекту, в 2026 году, как и в предыдущие годы, ВНО в Украине проводиться не будет, а будет проводиться НМТ, который предусматривает один день тестирования с возможностью дополнительных сессий.

Перечень предметов остается неизменным: "Украинский язык", "Математика", "История Украины" и один предмет на выбор: "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".

Кроме того, отменяется государственная итоговая аттестация.

Напомним

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко заявил, что формат НМТ не изменится в 2026 году. Это решение обусловлено доказательством эффективности и прозрачности тестирования, что обеспечило равные условия для поступления.

Павел Башинский

ОбществоПолитикаОбразование
Верховная Рада
Украина