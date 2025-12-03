НМТ в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели: в один день с возможностью дополнительных сессий
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании 2026 года. НМТ заменит ВНО, сохраняя перечень предметов и отменяя ГИА.
Верховная Рада приняла в целом законопроект, определяющий формат и правила вступительной кампании следующего года. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13650.
Подробности
Закон принят
Проект закона поддержали 264 народных депутата. Также 249 голосами "За" документ был безотлагательно направлен на подпись председателя ВР и Президента Украины.
Согласно законопроекту, в 2026 году, как и в предыдущие годы, ВНО в Украине проводиться не будет, а будет проводиться НМТ, который предусматривает один день тестирования с возможностью дополнительных сессий.
Перечень предметов остается неизменным: "Украинский язык", "Математика", "История Украины" и один предмет на выбор: "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".
Кроме того, отменяется государственная итоговая аттестация.
Напомним
Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко заявил, что формат НМТ не изменится в 2026 году. Это решение обусловлено доказательством эффективности и прозрачности тестирования, что обеспечило равные условия для поступления.