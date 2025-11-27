Формат НМТ у 2026 році змінювати не будуть - Міносвіти

Для вступної кампанії до закладів вищої освіти 2026 року змінювати формат національного мультипредметного тесту (НМТ) не будуть, заявив в ефірі телемарафону у четвер заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, пише УНН.

... визначили, що НМТ - формат його проведення - у 2026 році змінювати ми не будемо. Тому що цей формат довів свою ефективність за роки після початку повномасштабного вторгнення - сказав Трофименко.

З його слів, "на всіх наших територіях організовано пройшли всі екзамени, усі ці тестування; за кордоном відбулося складання НМТ".

"І цей формат довів свою ефективність, свою прозорість та забезпечив рівні умови для вступу абсолютно для всіх здобувачів нашої освіти. Тому змінювати його не плануємо", - вказав заступник міністра освіти.

Нагадаємо

Профільний комітет парламенту підтримав законопроєкт, який визначає формат вступної кампанії 2026 року - збереження торішньої моделі проведення НМТ.

На комітеті обговорювали 2 варіанти розвитку подій: проведення тестування у кілька днів або залишити попередню модель та провести тестування в один день. І залишили формат тестування в один день з можливістю додаткових сесій.