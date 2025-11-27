Формат НМТ у 2026 році змінювати не будуть - Міносвіти
Київ • УНН
Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявив, що формат НМТ не зміниться у 2026 році. Це рішення обумовлене доведенням ефективності та прозорості тестування, що забезпечило рівні умови для вступу.
Для вступної кампанії до закладів вищої освіти 2026 року змінювати формат національного мультипредметного тесту (НМТ) не будуть, заявив в ефірі телемарафону у четвер заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, пише УНН.
... визначили, що НМТ - формат його проведення - у 2026 році змінювати ми не будемо. Тому що цей формат довів свою ефективність за роки після початку повномасштабного вторгнення
З його слів, "на всіх наших територіях організовано пройшли всі екзамени, усі ці тестування; за кордоном відбулося складання НМТ".
"І цей формат довів свою ефективність, свою прозорість та забезпечив рівні умови для вступу абсолютно для всіх здобувачів нашої освіти. Тому змінювати його не плануємо", - вказав заступник міністра освіти.
Нагадаємо
Профільний комітет парламенту підтримав законопроєкт, який визначає формат вступної кампанії 2026 року - збереження торішньої моделі проведення НМТ.
На комітеті обговорювали 2 варіанти розвитку подій: проведення тестування у кілька днів або залишити попередню модель та провести тестування в один день. І залишили формат тестування в один день з можливістю додаткових сесій.