11:04 • 1232 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 7774 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 17771 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 13595 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 34963 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35645 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 70366 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34360 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31711 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21929 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
Формат НМТ у 2026 році змінювати не будуть - Міносвіти

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко заявив, що формат НМТ не зміниться у 2026 році. Це рішення обумовлене доведенням ефективності та прозорості тестування, що забезпечило рівні умови для вступу.

Формат НМТ у 2026 році змінювати не будуть - Міносвіти

Для вступної кампанії до закладів вищої освіти 2026 року змінювати формат національного мультипредметного тесту (НМТ) не будуть, заявив в ефірі телемарафону у четвер заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, пише УНН.

... визначили, що НМТ - формат його проведення - у 2026 році змінювати ми не будемо. Тому що цей формат довів свою ефективність за роки після початку повномасштабного вторгнення

- сказав Трофименко.

З його слів, "на всіх наших територіях організовано пройшли всі екзамени, усі ці тестування; за кордоном відбулося складання НМТ".

"І цей формат довів свою ефективність, свою прозорість та забезпечив рівні умови для вступу абсолютно для всіх здобувачів нашої освіти. Тому змінювати його не плануємо", - вказав заступник міністра освіти.

Нагадаємо

Профільний комітет парламенту підтримав законопроєкт, який визначає формат вступної кампанії 2026 року - збереження торішньої моделі проведення НМТ.

На комітеті обговорювали 2 варіанти розвитку подій: проведення тестування у кілька днів або залишити попередню модель та провести тестування в один день. І залишили формат тестування в один день з можливістю додаткових сесій.

Юлія Шрамко

