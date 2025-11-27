Формат НМТ в 2026 году менять не будут - Минобразования
Киев • УНН
Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко заявил, что формат НМТ не изменится в 2026 году. Это решение обусловлено доказанной эффективностью и прозрачностью тестирования, что обеспечило равные условия для поступления.
Для вступительной кампании в учреждения высшего образования 2026 года менять формат национального мультипредметного теста (НМТ) не будут, заявил в эфире телемарафона в четверг заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, пишет УНН.
... определили, что НМТ - формат его проведения - в 2026 году менять мы не будем. Потому что этот формат доказал свою эффективность за годы после начала полномасштабного вторжения
По его словам, "на всех наших территориях организованно прошли все экзамены, все эти тестирования; за границей состоялось сдача НМТ".
"И этот формат доказал свою эффективность, свою прозрачность и обеспечил равные условия для поступления абсолютно для всех соискателей нашего образования. Поэтому менять его не планируем", - указал заместитель министра образования.
Напомним
Профильный комитет парламента поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года - сохранение прошлогодней модели проведения НМТ.
На комитете обсуждали 2 варианта развития событий: проведение тестирования в несколько дней или оставить предыдущую модель и провести тестирование в один день. И оставили формат тестирования в один день с возможностью дополнительных сессий.