Формат НМТ в 2026 году менять не будут - Минобразования

Для вступительной кампании в учреждения высшего образования 2026 года менять формат национального мультипредметного теста (НМТ) не будут, заявил в эфире телемарафона в четверг заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, пишет УНН.

... определили, что НМТ - формат его проведения - в 2026 году менять мы не будем. Потому что этот формат доказал свою эффективность за годы после начала полномасштабного вторжения - сказал Трофименко.

По его словам, "на всех наших территориях организованно прошли все экзамены, все эти тестирования; за границей состоялось сдача НМТ".

"И этот формат доказал свою эффективность, свою прозрачность и обеспечил равные условия для поступления абсолютно для всех соискателей нашего образования. Поэтому менять его не планируем", - указал заместитель министра образования.

Напомним

Профильный комитет парламента поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года - сохранение прошлогодней модели проведения НМТ.

На комитете обсуждали 2 варианта развития событий: проведение тестирования в несколько дней или оставить предыдущую модель и провести тестирование в один день. И оставили формат тестирования в один день с возможностью дополнительных сессий.