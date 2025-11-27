$42.300.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Формат НМТ в 2026 году менять не будут - Минобразования

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко заявил, что формат НМТ не изменится в 2026 году. Это решение обусловлено доказанной эффективностью и прозрачностью тестирования, что обеспечило равные условия для поступления.

Формат НМТ в 2026 году менять не будут - Минобразования

Для вступительной кампании в учреждения высшего образования 2026 года менять формат национального мультипредметного теста (НМТ) не будут, заявил в эфире телемарафона в четверг заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко, пишет УНН.

... определили, что НМТ - формат его проведения - в 2026 году менять мы не будем. Потому что этот формат доказал свою эффективность за годы после начала полномасштабного вторжения

- сказал Трофименко.

По его словам, "на всех наших территориях организованно прошли все экзамены, все эти тестирования; за границей состоялось сдача НМТ".

"И этот формат доказал свою эффективность, свою прозрачность и обеспечил равные условия для поступления абсолютно для всех соискателей нашего образования. Поэтому менять его не планируем", - указал заместитель министра образования.

Напомним

Профильный комитет парламента поддержал законопроект, который определяет формат вступительной кампании 2026 года - сохранение прошлогодней модели проведения НМТ.

На комитете обсуждали 2 варианта развития событий: проведение тестирования в несколько дней или оставить предыдущую модель и провести тестирование в один день. И оставили формат тестирования в один день с возможностью дополнительных сессий.

Юлия Шрамко

ОбществоОбразование
Война в Украине
Министерство образования и науки Украины
Украина