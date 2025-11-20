$42.090.00
Ексклюзив
08:56 • 14287 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 14849 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 14285 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 15146 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 24903 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 28022 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
20 листопада, 05:15 • 17862 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
20 листопада, 04:11 • 18263 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33705 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47253 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Вступна кампанія-2026: комітет Ради з питань освіти підтримав торішний формат тестувань

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 19 листопада підтримав законопроєкт, що визначає формат вступної кампанії 2026 року. Було вирішено зберегти минулорічний формат тестування в один день з можливістю додаткових сесій.

Вступна кампанія-2026: комітет Ради з питань освіти підтримав торішний формат тестувань

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав законопроект, який визначає формат вступної кампанії 2026 року. Про це повідомив в Telegram народний депутат, голова вищезазначеного комітету Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Дане рішення було ухвалене 19 листопада. За словами Бабака, було проведено велику кількість нарад та консультацій, опрацьовано запити від різних учасників процесу: абітурієнтів, батьків, університетів, шкіл та дітей за кордоном.

Також обговорювалось 2 варіанти розвитку подій: проведення тестування у кілька днів або залишити попередню модель та провести тестування в один день.

Однак після детального аналізу більшість зійшлася на рішенні, що найсправедливішим і найзрозумілішим для всіх залишається формат минулого року - в один день тестування з можливістю додаткових сесій. Адже формат НМТ в один день все ж забезпечує рівні умови для всіх вступників, незалежно від місця проживання та їхнього перебування

 - заявив Бабак.

Також він додав, що у комітеті враховували умови для прифронтових громад та абітурієнтів, які вимушено через війну перебувають за кордоном.

Крім того, було розглянуто технічні можливості та реальні спроможності організувати цей процес на цих територіях. Також Бабак додав, що у Комітеті звернули увагу на результати опитування абітурієнтів, які здавали тестування цьогоріч.

Більшість із них зазначили, що модель проведення НМТ в один день була би для них комфортнішою, ніж тестування у кілька днів. Перш за все, це повʼязано з можливістю доїзду до пунктів тестування та емоційним станом, адже хвилювання ніхто не відміняв

 - заявив Бабак.

Він додав, що рішення парламентського комітету з питань освіти зберегти минулорічну модель проведення НМТ обумовлене тим, що вона гарантує рівність доступу для всіх учасників тестування, прозорість і справедливість вступної кампанії.

У 2025 році побільшало вступників до українських вишів, але зменшилась кількість абітурієнтів віком 25+ 23.10.25, 12:46 • 1905 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаОсвіта
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України