Вступна кампанія-2026: комітет Ради з питань освіти підтримав торішний формат тестувань

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій підтримав законопроект, який визначає формат вступної кампанії 2026 року. Про це повідомив в Telegram народний депутат, голова вищезазначеного комітету Сергій Бабак, передає УНН.

Деталі

Дане рішення було ухвалене 19 листопада. За словами Бабака, було проведено велику кількість нарад та консультацій, опрацьовано запити від різних учасників процесу: абітурієнтів, батьків, університетів, шкіл та дітей за кордоном.

Також обговорювалось 2 варіанти розвитку подій: проведення тестування у кілька днів або залишити попередню модель та провести тестування в один день.

Однак після детального аналізу більшість зійшлася на рішенні, що найсправедливішим і найзрозумілішим для всіх залишається формат минулого року - в один день тестування з можливістю додаткових сесій. Адже формат НМТ в один день все ж забезпечує рівні умови для всіх вступників, незалежно від місця проживання та їхнього перебування - заявив Бабак.

Також він додав, що у комітеті враховували умови для прифронтових громад та абітурієнтів, які вимушено через війну перебувають за кордоном.

Крім того, було розглянуто технічні можливості та реальні спроможності організувати цей процес на цих територіях. Також Бабак додав, що у Комітеті звернули увагу на результати опитування абітурієнтів, які здавали тестування цьогоріч.

Більшість із них зазначили, що модель проведення НМТ в один день була би для них комфортнішою, ніж тестування у кілька днів. Перш за все, це повʼязано з можливістю доїзду до пунктів тестування та емоційним станом, адже хвилювання ніхто не відміняв - заявив Бабак.

Він додав, що рішення парламентського комітету з питань освіти зберегти минулорічну модель проведення НМТ обумовлене тим, що вона гарантує рівність доступу для всіх учасників тестування, прозорість і справедливість вступної кампанії.

