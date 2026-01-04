$42.170.00
3 січня, 19:16
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 25648 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 31354 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 33555 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 52267 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 73633 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 65750 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 85626 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47411 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 75472 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Американські демократи звинувачують адміністрацію Трампа у введенні в оману щодо реальних намірів у Венесуелі, заявляючи, що їм обіцяли відсутність військового вторгнення. Сенатори вимагають від Білого дому план управління країною після нічного штурму Каракаса та захоплення Ніколаса Мадуро.

Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною

Американські законодавці від Демократичної партії заявили, що адміністрація Дональда Трампа ввела їх в оману щодо реальних намірів у Венесуелі. За словами сенаторів, під час секретних брифінгів у листопаді та грудні 2025 року високопосадовці, зокрема держсекретар Марко Рубіо, запевняли Конгрес у відсутності планів щодо військового вторгнення чи зміни режиму в Каракасі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер повідомив, що його неодноразово запевняли у виключно антинаркотичному характері операцій у Карибському басейні. Проте нічний штурм Каракаса, захоплення Ніколаса Мадуро та подальша заява Трампа про перехід Венесуели під прямий контроль США довели протилежне.

Вони запевнили мене, що не займаються цим. Очевидно, що адміністрація не була відвертою з американським народом і його представниками

- наголосив Шумер.

Сенатор Джек Рід від Род-Айленда додав, що Білий дім не надав жодного плану щодо того, як США збираються керувати країною, і скільки ця окупація коштуватиме бюджету. Він нагадав, що історія вже має чимало прикладів того, яку ціну доводиться платити за спроби керувати іншими країнами силою.

Голосування у Сенаті та позиція республіканців

Наступного тижня Сенат планує проголосувати за резолюцію, яка має заблокувати подальші військові дії у Венесуелі без прямої санкції Конгресу. Зокрема, сенатор Тім Кейн заявив, що адміністрація порушила Конституцію, ініціювавши повномасштабну війну без схвалення законодавців.

Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани

Сам Дональд Трамп під час пресконференції в суботу пояснив секретність операції побоюванням витоків інформації з Конгресу. Натомість більшість республіканців підтримали дії президента. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун назвав захоплення Мадуро "першим кроком до правосуддя", а представник Маріо Діас-Баларт натякнув, що наступними цілями можуть стати Куба та Нікарагуа.

Попри святкування прихильників Трампа, демократи та частина республіканців висловлюють занепокоєння через перспективу введення наземних військ, що може втягнути США у чергову тривалу війну на іноземній території. 

Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Марко Рубіо
Куба
Демократична партія США
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Чак Шумер
Сполучені Штати Америки