Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною

Американські законодавці від Демократичної партії заявили, що адміністрація Дональда Трампа ввела їх в оману щодо реальних намірів у Венесуелі. За словами сенаторів, під час секретних брифінгів у листопаді та грудні 2025 року високопосадовці, зокрема держсекретар Марко Рубіо, запевняли Конгрес у відсутності планів щодо військового вторгнення чи зміни режиму в Каракасі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер повідомив, що його неодноразово запевняли у виключно антинаркотичному характері операцій у Карибському басейні. Проте нічний штурм Каракаса, захоплення Ніколаса Мадуро та подальша заява Трампа про перехід Венесуели під прямий контроль США довели протилежне.

Вони запевнили мене, що не займаються цим. Очевидно, що адміністрація не була відвертою з американським народом і його представниками - наголосив Шумер.

Сенатор Джек Рід від Род-Айленда додав, що Білий дім не надав жодного плану щодо того, як США збираються керувати країною, і скільки ця окупація коштуватиме бюджету. Він нагадав, що історія вже має чимало прикладів того, яку ціну доводиться платити за спроби керувати іншими країнами силою.

Голосування у Сенаті та позиція республіканців

Наступного тижня Сенат планує проголосувати за резолюцію, яка має заблокувати подальші військові дії у Венесуелі без прямої санкції Конгресу. Зокрема, сенатор Тім Кейн заявив, що адміністрація порушила Конституцію, ініціювавши повномасштабну війну без схвалення законодавців.

Сам Дональд Трамп під час пресконференції в суботу пояснив секретність операції побоюванням витоків інформації з Конгресу. Натомість більшість республіканців підтримали дії президента. Лідер більшості в Сенаті Джон Тун назвав захоплення Мадуро "першим кроком до правосуддя", а представник Маріо Діас-Баларт натякнув, що наступними цілями можуть стати Куба та Нікарагуа.

Попри святкування прихильників Трампа, демократи та частина республіканців висловлюють занепокоєння через перспективу введення наземних військ, що може втягнути США у чергову тривалу війну на іноземній території.

