Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной

Американские законодатели от Демократической партии заявили, что администрация Дональда Трампа ввела их в заблуждение относительно реальных намерений в Венесуэле. По словам сенаторов, во время секретных брифингов в ноябре и декабре 2025 года высокопоставленные чиновники, в частности госсекретарь Марко Рубио, заверяли Конгресс в отсутствии планов по военному вторжению или смене режима в Каракасе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что его неоднократно заверяли в исключительно антинаркотическом характере операций в Карибском бассейне. Однако ночной штурм Каракаса, захват Николаса Мадуро и последующее заявление Трампа о переходе Венесуэлы под прямой контроль США доказали обратное.

Они заверили меня, что не занимаются этим. Очевидно, что администрация не была откровенна с американским народом и его представителями - подчеркнул Шумер.

Сенатор Джек Рид от Род-Айленда добавил, что Белый дом не предоставил никакого плана относительно того, как США собираются управлять страной, и сколько эта оккупация будет стоить бюджету. Он напомнил, что история уже имеет немало примеров того, какую цену приходится платить за попытки управлять другими странами силой.

Голосование в Сенате и позиция республиканцев

На следующей неделе Сенат планирует проголосовать за резолюцию, которая должна заблокировать дальнейшие военные действия в Венесуэле без прямой санкции Конгресса. В частности, сенатор Тим Кейн заявил, что администрация нарушила Конституцию, инициировав полномасштабную войну без одобрения законодателей.

Сам Дональд Трамп во время пресс-конференции в субботу объяснил секретность операции опасением утечек информации из Конгресса. Однако большинство республиканцев поддержали действия президента. Лидер большинства в Сенате Джон Тун назвал захват Мадуро "первым шагом к правосудию", а представитель Марио Диас-Баларт намекнул, что следующими целями могут стать Куба и Никарагуа.

Несмотря на празднование сторонников Трампа, демократы и часть республиканцев выражают обеспокоенность из-за перспективы ввода наземных войск, что может втянуть США в очередную длительную войну на иностранной территории.

