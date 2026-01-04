$42.170.00
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Американские демократы обвиняют администрацию Трампа во введении в заблуждение относительно реальных намерений в Венесуэле, заявляя, что им обещали отсутствие военного вторжения. Сенаторы требуют от Белого дома план управления страной после ночного штурма Каракаса и захвата Николаса Мадуро.

Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной

Американские законодатели от Демократической партии заявили, что администрация Дональда Трампа ввела их в заблуждение относительно реальных намерений в Венесуэле. По словам сенаторов, во время секретных брифингов в ноябре и декабре 2025 года высокопоставленные чиновники, в частности госсекретарь Марко Рубио, заверяли Конгресс в отсутствии планов по военному вторжению или смене режима в Каракасе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сообщил, что его неоднократно заверяли в исключительно антинаркотическом характере операций в Карибском бассейне. Однако ночной штурм Каракаса, захват Николаса Мадуро и последующее заявление Трампа о переходе Венесуэлы под прямой контроль США доказали обратное.

Они заверили меня, что не занимаются этим. Очевидно, что администрация не была откровенна с американским народом и его представителями

- подчеркнул Шумер.

Сенатор Джек Рид от Род-Айленда добавил, что Белый дом не предоставил никакого плана относительно того, как США собираются управлять страной, и сколько эта оккупация будет стоить бюджету. Он напомнил, что история уже имеет немало примеров того, какую цену приходится платить за попытки управлять другими странами силой.

Голосование в Сенате и позиция республиканцев

На следующей неделе Сенат планирует проголосовать за резолюцию, которая должна заблокировать дальнейшие военные действия в Венесуэле без прямой санкции Конгресса. В частности, сенатор Тим Кейн заявил, что администрация нарушила Конституцию, инициировав полномасштабную войну без одобрения законодателей.

Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны04.01.26, 02:51 • 428 просмотров

Сам Дональд Трамп во время пресс-конференции в субботу объяснил секретность операции опасением утечек информации из Конгресса. Однако большинство республиканцев поддержали действия президента. Лидер большинства в Сенате Джон Тун назвал захват Мадуро "первым шагом к правосудию", а представитель Марио Диас-Баларт намекнул, что следующими целями могут стать Куба и Никарагуа.

Несмотря на празднование сторонников Трампа, демократы и часть республиканцев выражают обеспокоенность из-за перспективы ввода наземных войск, что может втянуть США в очередную длительную войну на иностранной территории. 

Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро03.01.26, 17:51 • 25602 просмотра

Степан Гафтко

