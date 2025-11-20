Вступительная кампания-2026: комитет Рады по вопросам образования поддержал прошлогодний формат тестирований
Киев • УНН
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций 19 ноября поддержал законопроект, определяющий формат вступительной кампании 2026 года. Было решено сохранить прошлогодний формат тестирования в один день с возможностью дополнительных сессий.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал законопроект, определяющий формат вступительной кампании 2026 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава вышеупомянутого комитета Сергей Бабак, передает УНН.
Детали
Данное решение было принято 19 ноября. По словам Бабака, было проведено большое количество совещаний и консультаций, обработаны запросы от различных участников процесса: абитуриентов, родителей, университетов, школ и детей за границей.
Также обсуждалось 2 варианта развития событий: проведение тестирования в несколько дней или оставить предыдущую модель и провести тестирование в один день.
Однако после детального анализа большинство сошлось на решении, что самым справедливым и понятным для всех остается формат прошлого года - в один день тестирование с возможностью дополнительных сессий. Ведь формат НМТ в один день все же обеспечивает равные условия для всех поступающих, независимо от места жительства и их пребывания
Также он добавил, что в комитете учитывали условия для прифронтовых общин и абитуриентов, которые вынужденно из-за войны находятся за границей.
Кроме того, были рассмотрены технические возможности и реальные способности организовать этот процесс на этих территориях. Также Бабак добавил, что в Комитете обратили внимание на результаты опроса абитуриентов, сдававших тестирование в этом году.
Большинство из них отметили, что модель проведения НМТ в один день была бы для них комфортнее, чем тестирование в несколько дней. Прежде всего, это связано с возможностью доезда до пунктов тестирования и эмоциональным состоянием, ведь волнение никто не отменял
Он добавил, что решение парламентского комитета по вопросам образования сохранить прошлогоднюю модель проведения НМТ обусловлено тем, что она гарантирует равенство доступа для всех участников тестирования, прозрачность и справедливость вступительной кампании.
