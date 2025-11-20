Вступительная кампания-2026: комитет Рады по вопросам образования поддержал прошлогодний формат тестирований

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций поддержал законопроект, определяющий формат вступительной кампании 2026 года. Об этом сообщил в Telegram народный депутат, глава вышеупомянутого комитета Сергей Бабак, передает УНН.

Детали

Данное решение было принято 19 ноября. По словам Бабака, было проведено большое количество совещаний и консультаций, обработаны запросы от различных участников процесса: абитуриентов, родителей, университетов, школ и детей за границей.

Также обсуждалось 2 варианта развития событий: проведение тестирования в несколько дней или оставить предыдущую модель и провести тестирование в один день.

Однако после детального анализа большинство сошлось на решении, что самым справедливым и понятным для всех остается формат прошлого года - в один день тестирование с возможностью дополнительных сессий. Ведь формат НМТ в один день все же обеспечивает равные условия для всех поступающих, независимо от места жительства и их пребывания - заявил Бабак.

Также он добавил, что в комитете учитывали условия для прифронтовых общин и абитуриентов, которые вынужденно из-за войны находятся за границей.

Кроме того, были рассмотрены технические возможности и реальные способности организовать этот процесс на этих территориях. Также Бабак добавил, что в Комитете обратили внимание на результаты опроса абитуриентов, сдававших тестирование в этом году.

Большинство из них отметили, что модель проведения НМТ в один день была бы для них комфортнее, чем тестирование в несколько дней. Прежде всего, это связано с возможностью доезда до пунктов тестирования и эмоциональным состоянием, ведь волнение никто не отменял - заявил Бабак.

Он добавил, что решение парламентского комитета по вопросам образования сохранить прошлогоднюю модель проведения НМТ обусловлено тем, что она гарантирует равенство доступа для всех участников тестирования, прозрачность и справедливость вступительной кампании.

