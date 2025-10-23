В 2025 году увеличилось количество поступающих в украинские вузы, но уменьшилось количество абитуриентов в возрасте 25+

В 2025 году в украинские учреждения высшего образования зачислили более 200 тысяч первокурсников, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. В то же время количество поступающих в возрасте старше 25 лет уменьшилось на 15%. Об этом сообщил заместитель министра образования Николай Трофименко, передает корреспондент УНН.

Детали

В 2025 году на первые курсы в украинские учреждения высшего образования зачислили 204 337 человек, что на 5 297 больше, чем в прошлом году... то есть у нас есть рост на 2,6%. Здесь существенно выросла доля контрактников, что опровергает миф о том, что введение индикативной себестоимости отпугивает наших абитуриентов - сказал он.

Трофименко напомнил, что индикативная себестоимость – это формульное выравнивание расходов, которые государство тратит на каждого бюджетника с теми ценами, которые формирует университет для поступления на контракт.

В некоторых наших учреждениях из-за такого сбалансирования… и из-за того, что мы очень активно боремся с демпингом… доля взноса первокурсников-контрактников в специальные фонды университетов составляет сегодня где-то 40%. Это очень существенное и своевременное увеличение специальных фондов из-за того, что мы ожидаем повышения зарплат научно-медицинских работников и других работников учреждений образования - отметил он.

Заместитель добавил, что такое повышение должно обеспечить государство за счет бюджета, а университеты должны обеспечить аналогичное повышение всем преподавателям, получающим заработную плату из специальных фондов. Немного иная ситуация с обучением в магистратуре и аспирантуре. По словам Трофименко, там запрос, наоборот, уменьшился.

В целом запрос на обучение в магистратуре уменьшился в этом году, просел контракт. У нас было подано почти 218 тысяч заявлений в 2025 году против 280 тысяч в 2024. То есть падение на 22,3%. Зачислено всего чуть более 97 тысяч человек в 2025 году против почти 126 в 2024 году. Падение составляет 22,9%. При этом доля бюджета в наборе выросла на 6%. 31,4% в 2025 году против 25,3% в 2024, то есть бюджетных мест государство выделило больше - рассказал он.

Чиновник подчеркнул, что спад обусловлен тем, что "в этом году на 15% меньше абитуриентов в возрасте 25+".

Те, кто поступал в 2022-2023 году в магистратуру для разных задач… для получения компетентности… кто-то пытался использовать магистратуру для уклонения от мобилизации… Они уже получили образование, и большая часть граждан в возрасте 25+ высшее образование уже имеют. Из-за этого у нас идет снижение цифр - подытожил он.

Что касается аспирантуры – ситуация в чем-то идентична, ведь наблюдается сокращение доли мужчин в возрасте старше 25 лет. В то же время наблюдается удвоение доли женщин, зачисленных на бюджет.

То есть на дневную форму, которая дает право на отсрочку от мобилизации, у нас зачислено всего 4643 человека в 2025 году. На контракт дневная форма у нас зачислено 1119 человек – это заочная форма обучения и иностранцы - говорит заместитель.

"В целом можно сказать, что количество поступающих-мужчин упало на 70% от прошлого года. То есть мы видим, что аспирантура также выровнялась, сбалансировалась с цифрами до вторжения, и это очень правильно", - добавил чиновник.

Напомним

