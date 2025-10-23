У 2025 році побільшало вступників до українських вишів, але зменшилась кількість абітурієнтів віком 25+

У 2025 році до українських закладів вищої освіти зарахували понад 200 тисяч першокурсників, що на 2,6% більше, ніж торік. Водночас кількість вступників віком понад 25 років зменшилася на 15%. Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко, передає кореспондент УНН.

Деталі

У 2025 році на перші курси в українські заклади вищої освіти зарахували 204 337 осіб, що на 5 297 більше, ніж минулого року..тобто у нас є зростання на 2,6%. Тут суттєво зросла частка контрактників, що спростовує міф введення індикативної собівартості відлякує наших вступників - сказав він.

Трофименко нагадав, що індикативна собівартість – це формульне вирівнювання видатків, які держава витрачає на кожного бюджетника з тими цінами, які формує університет для вступу на контракт.

У деяких наших закладах через таке збалансування… і через те, що ми дуже активно боремося з демпінгом…частка внеску першокурсників-контрактників до спеціальних фондів університетів складає сьогодні десь 40%. Це дуже суттєве та вчасне збільшення спеціальних фондів через те, що ми очікуємо на підвищення зарплат науково-медичних працівників і інших працівників закладів освіти - зазначив він.

Заступник додав, що таке підвищення має забезпечити держава за рахунок бюджету, а університети мають забезпечити аналогічне підвищення всім викладачам, які отримують заробітну плату зі спеціальних фондів. Трохи інакша ситуація із навчанням на магістратурі та аспірантурі. За словами Трофименко, там запит, навпаки, зменшився.

Загалом запит на навчання в магістратурі зменшився цього року, просів контракт. У нас було подано майже 218 тисяч заяв у 2025 році проти 280 тисяч у 2024. Тобто падіння на 22,3%. Зарахованих всього трішки понад 97 тисяч осіб у 2025 році проти майже 126 у 2024 році. Падіння складає 22,9%. При цьому частка бюджету в наборі зросла на 6%. 31,4% у 2025 році проти 25,3% у 2024, тобто бюджетних місць держава виділила більше - розповів він.

Посадовець підкреслив, що спад обумовлений тим, що "цьогоріч на 15% менше вступників віком 25+".

Ті хто вступав у 2022-2023 році в магістратуру для різних задач…для здобуття компетентності..хтось намагався використовувати магістратуру для ухилення від мобілізації.. Вони вже здобули освіту і велика частина громадян віком 25+ вищу освіту вже мають. Через те у нас іде зниження цифр - підсумував він.

Що стосується аспірантури – ситуація в дечому ідентична, адже спостерігається скорочення частки чоловіків віком старше 25 років. Водночас спостерігається подвоєння частки жінок, зарахованих на бюджет.

Тобто на денну форму, яка надає право на відсрочку від мобілізації у нас зараховано всього 4643 особи у 2025 році. На контракт денна форма у нас зараховано 1119 осіб – це заочна форма навчання та іноземці - каже заступник.

"Загалом можна сказати, що кількість вступників-чоловіків впала на 70% від минулого року. Тобто ми бачимо, що аспірантура також вирівнялась, збалансувалась з цифрами до вторгнення і це дуже правильно", - додав посадовець.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив про нові освітні гранти, що дозволяють частково покривати вартість навчання. Гранти можуть сягати 25 тисяч гривень для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів, а також передбачають додаткові коефіцієнти для спеціальностей, важливих для держави, та для вступників з певних регіонів.