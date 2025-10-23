У 2025 році побільшало вступників до українських вишів, але зменшилась кількість абітурієнтів віком 25+

$41.760.01
48.370.10
ukenru
10:10 • 2748 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6422 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5176 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12750 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15049 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22587 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14064 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13478 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20983 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.7м/с
65%
746мм
Популярнi новини
Росія легалізує захоплення "безхазяйного майна" на окупованих територіях України23 жовтня, 01:11 • 20507 перегляди
Вибухи на заводі у челябінській області рф: є загиблі та поранені23 жовтня, 01:30 • 18888 перегляди
У Перу оголосили надзвичайний станVideo23 жовтня, 03:07 • 18331 перегляди
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto05:57 • 11334 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5210 перегляди
Публікації
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 2724 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 6386 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 22577 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля06:17 • 5434 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 51800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Кая Каллас
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 28655 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 48640 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 62618 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 71387 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 60887 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Tesla Model Y
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Шахед-136

У 2025 році побільшало вступників до українських вишів, але зменшилась кількість абітурієнтів віком 25+

Київ • УНН

 • 686 перегляди

У 2025 році до українських вишів зарахували понад 200 тисяч першокурсників, що на 2,6% більше, ніж торік. Однак кількість вступників віком понад 25 років зменшилася на 15%.

У 2025 році побільшало вступників до українських вишів, але зменшилась кількість абітурієнтів віком 25+

У 2025 році до українських закладів вищої освіти зарахували понад 200 тисяч першокурсників, що на 2,6% більше, ніж торік. Водночас кількість вступників віком понад 25 років зменшилася на 15%. Про це повідомив заступник міністра освіти Микола Трофименко, передає кореспондент УНН.

Деталі

У 2025 році на перші курси в українські заклади вищої освіти зарахували 204 337 осіб, що на 5 297 більше, ніж минулого року..тобто у нас є зростання на 2,6%. Тут суттєво зросла частка контрактників, що спростовує міф введення індикативної собівартості відлякує наших вступників

 - сказав він.

Трофименко нагадав, що індикативна собівартість – це формульне вирівнювання видатків, які держава витрачає на кожного бюджетника з тими цінами, які формує університет для вступу на контракт.

У деяких наших закладах через таке збалансування… і через те, що ми дуже активно боремося з демпінгом…частка внеску першокурсників-контрактників до спеціальних фондів університетів складає сьогодні десь 40%. Це дуже суттєве та вчасне збільшення спеціальних фондів через те, що ми очікуємо на підвищення зарплат науково-медичних працівників і інших працівників закладів освіти

- зазначив він.

Заступник додав, що таке підвищення має забезпечити держава за рахунок бюджету, а університети мають забезпечити аналогічне підвищення всім викладачам, які отримують заробітну плату зі спеціальних фондів. Трохи інакша ситуація із навчанням на магістратурі та аспірантурі. За словами Трофименко, там запит, навпаки, зменшився.

Загалом запит на навчання в магістратурі зменшився цього року, просів контракт. У нас було подано майже 218 тисяч заяв у 2025 році проти 280 тисяч у 2024. Тобто падіння на 22,3%. Зарахованих всього трішки понад 97 тисяч осіб у 2025 році проти майже 126 у 2024 році. Падіння складає 22,9%. При цьому частка бюджету в наборі зросла на 6%. 31,4% у 2025 році проти 25,3% у 2024, тобто бюджетних місць держава виділила більше

- розповів він. 

Посадовець підкреслив, що спад обумовлений тим, що "цьогоріч на 15% менше вступників віком 25+".

Ті хто вступав у 2022-2023 році в магістратуру для різних задач…для здобуття компетентності..хтось намагався використовувати магістратуру для ухилення від мобілізації.. Вони вже здобули освіту і велика частина громадян віком 25+ вищу освіту вже мають. Через те у нас іде зниження цифр

- підсумував він.

Що стосується аспірантури – ситуація в дечому ідентична, адже спостерігається скорочення частки чоловіків віком старше 25 років. Водночас спостерігається подвоєння частки жінок, зарахованих на бюджет.

Тобто на денну форму, яка надає право на відсрочку від мобілізації у нас зараховано всього 4643 особи у 2025 році. На контракт денна форма у нас зараховано 1119 осіб – це заочна форма навчання та іноземці

- каже заступник. 

"Загалом можна сказати, що кількість вступників-чоловіків впала на 70% від минулого року. Тобто ми бачимо, що аспірантура також вирівнялась, збалансувалась з цифрами до вторгнення і це дуже правильно", - додав посадовець.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький повідомив про нові освітні гранти, що дозволяють частково покривати вартість навчання. Гранти можуть сягати 25 тисяч гривень для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів, а також передбачають додаткові коефіцієнти для спеціальностей, важливих для держави, та для вступників з певних регіонів. 

Альона Уткіна

Освіта
Державний бюджет
Мобілізація