Тьєррі Бретон

ЄС представить заходи для стимулювання військової промисловості у відповідь на російське вторгнення в Україну

Європейська комісія готується запропонувати заходи щодо переорієнтації підприємств оборонно-промислового комплексу на збільшення виробництва військової продукції для європейської оборони у відповідь на вторгнення росії в Україну.