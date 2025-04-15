Тьєррі Бретон

Європейський Союз запровадив перший у світі всеосяжний закон про ШІ. Він визначає категорії ризиків для систем ШІ, встановлює правила їх використання та передбачає штрафи за порушення.
Соціальній мережі X (колишній Twitter) загрожує штраф у розмірі до 6% від світового обороту від Європейської комісії за те, що вона нібито обманює користувачів своєю платною політикою верифікації облікових записів і порушує Закон ЄС про цифрові послуги.
Платформа X Ілона Маска порушує правила ЄС щодо доступу до даних дослідників, прозорості реклами та обманює користувачів за допомогою системи перевірки синіх галочок, ідеться в попередній оцінці Комісії ЄС.
6 травня в Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості Україна-ЄС, покликаний зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні наростити потенціал у таких пріоритетних секторах, як протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.
ЄС ухвалив перший у світі комплексний закон, що регулює питання штучного інтелекту, включаючи обмеження на біометричне спостереження в реальному часі в громадських місцях і вимоги щодо прозорості та дотримання законів ЄС для систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику.
У відповідь на вторгнення Росії в Україну ЄС оприлюднив план розвитку збройової промисловості на континенті вартістю 1,5 мільярда євро з метою збільшення спільних закупівель озброєнь між країнами-членами та зменшення залежності від імпорту.
Європейська комісія готується запропонувати заходи щодо переорієнтації підприємств оборонно-промислового комплексу на збільшення виробництва військової продукції для європейської оборони у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів з країн, що не є членами ЄС, для допомоги Україні.
Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для надання довгострокової оборонної підтримки Україні.
Глава НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував заяву Дональда Трампа атакувати членів НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання, заявивши, що будь-яка атака на Альянс буде зустрінута об'єднаною відповіддю, а підрив союзників збільшує ризики для солдатів.
Міністри оборони ЄС домовилися виконати свою обіцянку про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну до кінця року.