Тьєррі Бретон

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23952 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 149333 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135049 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131683 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132388 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195179 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77318 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164434 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Європейський Союз запровадив перший у світі всеосяжний закон про ШІ. Він визначає категорії ризиків для систем ШІ, встановлює правила їх використання та передбачає штрафи за порушення.

Новини Світу • 1 серпня, 15:07 • 18354 перегляди

Маску загрожує штраф за торгівлю синіми галочками

Соціальній мережі X (колишній Twitter) загрожує штраф у розмірі до 6% від світового обороту від Європейської комісії за те, що вона нібито обманює користувачів своєю платною політикою верифікації облікових записів і порушує Закон ЄС про цифрові послуги.

Технології • 13 липня, 01:08 • 20700 перегляди

У комісії ЄС стверджують, що Ілон Маск обманює користувачів X, порушуючи правила онлайн-контенту

Платформа X Ілона Маска порушує правила ЄС щодо доступу до даних дослідників, прозорості реклами та обманює користувачів за допомогою системи перевірки синіх галочок, ідеться в попередній оцінці Комісії ЄС.

Технології • 12 липня, 14:03 • 13213 перегляди

6 травня у Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

6 травня в Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості Україна-ЄС, покликаний зміцнити співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю та допомогти Україні наростити потенціал у таких пріоритетних секторах, як протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.

Політика • 2 травня, 14:08 • 18034 перегляди

Європейський парламент ухвалив перший в світі закон про регулювання ШІ

ЄС ухвалив перший у світі комплексний закон, що регулює питання штучного інтелекту, включаючи обмеження на біометричне спостереження в реальному часі в громадських місцях і вимоги щодо прозорості та дотримання законів ЄС для систем штучного інтелекту з високим ступенем ризику.

Політика • 13 березня, 14:38 • 25913 перегляди

Країни ЄС оприлюднили план на 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості

У відповідь на вторгнення Росії в Україну ЄС оприлюднив план розвитку збройової промисловості на континенті вартістю 1,5 мільярда євро з метою збільшення спільних закупівель озброєнь між країнами-членами та зменшення залежності від імпорту.

Війна • 5 березня, 16:32 • 30391 перегляди

ЄС представить заходи для стимулювання військової промисловості у відповідь на російське вторгнення в Україну

Європейська комісія готується запропонувати заходи щодо переорієнтації підприємств оборонно-промислового комплексу на збільшення виробництва військової продукції для європейської оборони у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Війна • 5 березня, 10:18 • 24645 перегляди

Bloomberg: Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупити 800 тис. боєприпасів для України з-поза ЄС

Макрон оголосить про підтримку Францією чеського плану закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів з країн, що не є членами ЄС, для допомоги Україні.

Війна • 5 березня, 10:15 • 27062 перегляди

НАТО та ЄС мають співпрацювати для оборонної підтримки України — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив на важливості співпраці між НАТО та ЄС для надання довгострокової оборонної підтримки Україні.

Війна • 13 лютого, 20:57 • 114623 перегляди

Столтенберг відреагував на заяву Трампа про залякування союзників

Глава НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував заяву Дональда Трампа атакувати членів НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання, заявивши, що будь-яка атака на Альянс буде зустрінута об'єднаною відповіддю, а підрив союзників збільшує ризики для солдатів.

Новини Світу • 11 лютого, 17:13 • 40982 перегляди

До кінця року ЄС передасть Україні мільйон артилерійських снарядів - глава міоборони Естонії

Міністри оборони ЄС домовилися виконати свою обіцянку про постачання 1 мільйона артилерійських снарядів в Україну до кінця року.

Війна • 31 січня, 13:27 • 31273 перегляди