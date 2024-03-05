Країни ЄС оприлюднили план на 1,5 мільярда євро для розвитку оборонної промисловості

Високопосадовці Європейського Союзу у вівторок оприлюднили плани щодо розвитку збройової промисловості континенту. Ініціативу аргументують тим, що війна росії в Україні показала, що країни-члени повинні збільшити спільні закупівлі зброї. Про це пише Reuters, передає УНН.

"Протягом останніх двох років ми зіткнулися з ситуацією, коли оборонна промисловість не мала достатньої виробничої потужності, щоб задовольнити різке зростання попиту. — сказала Маргрете Вестагер, віцепрезидентка Єврокомісії.

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Зауважимо, що у разі схвалення цього пакету, 1,5 мільярда євро (1,63 мільярда доларів - ред.) розподілять на витрати між 2025 і 2027 роками.

Тьєррі Бретон, комісар ЄС з питань промисловості, виступив із пропозицією створення оборонного фонду ЄС у розмірі 100 мільярдів євро. Але ця ідея ще не знайшла широкої підтримки серед країн-членів ЄС.

Вестагер визнала, що 1,5 мільярда євро – це "невеликі гроші, коли мова йде про оборонну промисловість". Однак вона відзначила, що ця ініціатива може створити стимули для того, щоб спонукати 27 національних урядів ЄС, які відповідають за оборону, працювати разом.

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У Європейській Комісії також заявили, що хочуть якомога тісніше зв’язати Україну у своїх нових планах, хоча вона й не є членом ЄС.

Чиновники підняли й перспективу того, що ЄС може використати прибутки від заморожених російських активів, щоб допомогти українській оборонній промисловості або навіть закупити зброю для Києва. Але члени ЄС ще не дійшли згоди щодо використання цих коштів.

Єврокомісари переконані, що ЄС повинен прагнути закупити щонайменше 40% оборонного обладнання "спільно" до 2030 року та витратити щонайменше 50% бюджетів на оборонні закупівлі в ЄС до тієї ж дати.

Комісія також запропонувала пілотну програму для створення європейської версії схеми продажу військових США за кордоном, згідно з якою Сполучені Штати допомагають іншим урядам купувати у американських збройових компаній.

У нас немає ніде Пентагону. У нас немає інституції, яка б мала сильну купівельну здатність, рухала ринок і рухала індустрію. Але ми повинні співпрацювати та координуватись. – сказав верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Усі ці пропозиції ще потребують схвалення країн-членів ЄС, які неохоче поступалися повноваженнями щодо оборонної та військової політики, а також Європейського парламенту.

Європейська асоціація оборонної промисловості ASD широко схвалила ці пропозиції.

Швидкість і фінансові ресурси будуть мати вирішальне значення для їх реалізації. - зауважив Ян Пай, генеральний секретар організації.

Ці пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО, яка привітала посилення зусиль ЄС щодо оборони, але попередила, що вони не повинні дублювати чи суперечити роботі трансатлантичного альянсу.

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Раніше УНН писав, що ЄС прагне розвивати європейську оборонну промисловість, щоб європейські країни могли перейти до режиму "економіки війни" у відповідь на вторгнення росії в Україну.

За даними Комісії, з початку війни до червня минулого року країни ЄС витратили понад 100 мільярдів євро на військову техніку – 80% за межами ЄС, понад 60% припадає лише на Сполучені Штати. Спонукала до цього війна в Україні та войовнича риторика москви на Захід.