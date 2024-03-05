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У ЄС зустрілися зі спецпредставником Китаю: обговорили війну рф проти України, висловили очікування Пекіну

Київ • УНН

 • 26521 перегляди

ЄС обговорив війну росії проти України зі спеціальним представником Китаю Лі Хуеєю і висловив занепокоєння щодо експорту товарів подвійного призначення з Китаю до росії, закликавши Пекін протидіяти цьому.

У ЄС зустрілися зі спецпредставником Китаю: обговорили війну рф проти України, висловили очікування Пекіну

Високопосадовці Європейської служби зовнішніх справ зустрілися 4 березня зі спеціальним посланцем Китаю Лі Хуеєм, сторони обговорили війну росії проти України та шляхи сприяння справедливому та сталому миру. ЄС також висловив занепокоєння щодо експорту товарів подвійного призначення та передових технологій з Китаю для ВПК рф і закликав Пекін вжити ефективних заходів для протидії. Про це повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

"4 березня керуючі директори ЄСЗД з питань Східної Європи та Центральної Азії Міхаель Зіберт та з питань Азіатсько-Тихоокеанського регіону Ніклас Кварнстрем зустрілися у Брюсселі зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм. Делегації ЄС та Китаю обговорили незаконну агресивну війну росії проти України та шляхи сприяння справедливому та сталому миру", - ідеться у повідомленні.

"Сторона ЄС підкреслила повну відповідальність росії за неспровоковану та невиправдану агресію, підкресливши, що повага до принципів Статуту ООН, суверенітету та територіальної цілісності України має бути наріжним каменем будь-якого остаточного врегулювання. ЄС підкреслив, що війна росії є екзистенційною загрозою для його безпеки, і тому позиція Китаю щодо війни неминуче впливає на наші двосторонні відносини. ЄС залишається відданим підтримці України всім, чим потрібно, щоб перемогти", - зазначили у євроінституції.

Як вказано, "сторона ЄС привітала майбутній візит спеціального посланця Лі до Києва, який, як вони сподівалися, надасть можливість для суттєвої взаємодії Китаю з Україною через понад два роки після початку незаконної агресивної війни росії".

"ЄС очікує, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, відіграватиме конструктивну роль і використовуватиме будь-яку можливість для захисту та просування Статуту ООН та міжнародного права. Сторона ЄС підкреслила, що очікує, що Китай закликатиме росію поважати принципи суверенітету, незалежності та територіальної цілісності негайно та безумовно, вивівши всі сили та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.

Також повідомляється, що "сторона ЄС підтвердила своє серйозне занепокоєння, яке також було висловлено на саміті ЄС-Китай 7 грудня 2023 року, щодо значних обсягів експорту товарів подвійного призначення та передових технологій з Китаю російському військово-промисловому комплексу". "У цьому контексті ЄС закликав Китай зробити ефективні кроки в межах своєї юрисдикції, щоб обмежити потоки цих найбільш чутливих товарів", - сказано у заяві.

Обидві сторони, як вказано, погодилися залишатися на зв'язку з цих важливих питань.

Спецпредставник Китаю відвідав москву у рамках "туру" з обговорення війни в Україні 03.03.24, 17:01 • 35726 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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