Спецпредставник Китаю відвідав москву у рамках "туру" з обговорення війни в Україні
Київ • УНН
Спеціальний представник Китаю з питань Євразії зустрівся у москві із заступником голови мзс рф, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. Після чого він відвідає Польщу, Україну та Німеччину.
Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрівся у москві із заступником міністра закордонних справ рф михайло галузіним, в рамках його "туру" Європою для обговорень з врегулювання війни в Україні, пише Reuters, передає УНН.
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"Було заявлено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - заявила російська сторона за підсумками зустрічі.
У повідомленні МЗС КНР за підсумками зустріч йдеться, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля з "просування мирних переговорів, посередництва і досягнення консенсусу між росією, Україною та іншими зацікавленими сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню української кризи".
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Як зазначається, після росії китайський посланник відвідає також Польщу, Україну та Німеччину.