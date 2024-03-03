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Спецпредставник Китаю відвідав москву у рамках "туру" з обговорення війни в Україні

Київ • УНН

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Спеціальний представник Китаю з питань Євразії зустрівся у москві із заступником голови мзс рф, щоб обговорити врегулювання війни в Україні. Після чого він відвідає Польщу, Україну та Німеччину.

Спецпредставник Китаю відвідав москву у рамках "туру" з обговорення війни в Україні

Спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей зустрівся у москві із заступником  міністра закордонних справ рф михайло галузіним, в рамках його "туру" Європою для обговорень з врегулювання війни в Україні, пише Reuters, передає УНН

Деталі

"Було заявлено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - заявила російська сторона за підсумками зустрічі.

У повідомленні МЗС КНР за підсумками зустріч йдеться, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля з "просування мирних переговорів, посередництва і досягнення консенсусу між росією, Україною та іншими зацікавленими сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню української кризи". 

Доповнення 

Як зазначається, після росії китайський посланник відвідає також Польщу, Україну та Німеччину.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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