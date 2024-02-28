Спецпредставник Китаю відвідає Україну, рф та країни ЄС з метою другого раунду "човникової" дипломатії
Київ • УНН
У березні спеціальний посол Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Росію та кілька країн ЄС для проведення другого раунду "човникової дипломатії", щоб обговорити питання врегулювання війни в Україні.
Спецпредставник уряду Китаю Лі Хуей у березні відвідає Україну, росію, а також низку європейських країн, щоб обговорити війну росії в Україні. Про це передає УНН із посиланням на Xinhua News Agency.
Деталі
Речник Міністерства закордонних справ Мао Нін оголосив 28 лютого, що Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії, відвідає росію, штаб-квартиру Європейського Союзу, Польщу, Україну, Німеччину та Францію з 2 березня, щоб здійснити другий раунд "човникової дипломатії" з просування політичного врегулювання українсько-російської кризи.
Доповнення
Вищезазначені п'ять країн Лі Хуей відвідав у травні 2023 року. Тоді спецпредставник уряду КНР обговорював шляхи врегулювання українсько-російського протистояння. У серпні 2023 року Лі Хуей прийняв участь у міжнародній конференції щодо України та росії в Саудівській Аравії, на яку країна-агресор запрошення не отримала.
Нагадаємо
Уряд Тайваню заявляє, що виявив кілька китайських кораблів спостереження та берегової охорони навколо свого архіпелагу Кіньмень. Інцидент може бути пов’язаний із загибеллю двох китайських рибалок біля Кінмень у середині, який можливо погіршив відносини між Китаєм і Тайванем.
13-й пакет санкцій ЄС проти росії включає 10 іноземних компаній з Китаю, Гонконгу, Казахстану, Туреччини, Таїланду, Сербії, Шрі-Ланки та Індії за непряму підтримку російського військово-промислового комплексу у війні проти України.