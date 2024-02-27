Напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем зростає: 5 кораблів КНР увійшли в "заборонені" води біля острова Кінмень

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10431 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 72649 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156110 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 153832 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126808 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134316 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86040 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93445 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99040 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89791 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2м/с
62%
Популярнi новини

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 6844 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 5630 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 5956 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 4866 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

19:17 • 5076 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 153833 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224544 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373882 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310024 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3260 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15171 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32015 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28800 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126808 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем зростає: 5 кораблів КНР увійшли в "заборонені" води біля острова Кінмень

Київ • УНН

 • 25250 перегляди

П'ять кораблів китайської берегової охорони увійшли в обмежену акваторію навколо тайванських островів Кінмень, що посилює напруженість між Китаєм і Тайванем.

Напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем зростає: 5 кораблів КНР увійшли в "заборонені" води біля острова Кінмень

Уряд Тайваню заявляє, що виявив кілька китайських кораблів спостереження та берегової охорони навколо свого архіпелагу Кіньмень. Інцидент може бути пов’язаний із загибеллю двох китайських рибалок біля Кінмень у середині, який можливо погіршив відносини між Китаєм і Тайванем.

Про це передає УНН із посиланням на Spiegel та Volkskrant.

Деталі

П'ять кораблів китайської берегової охорони увійшли в понеділок у заборонені або обмежені води навколо прикордонних тайванських островів Кінмень. Китайська берегова охорона розпочала регулярне патрулювання навколо підконтрольних Тайваню островів Кінмень, після того, як двоє громадян Китаю, човен яких увійшов у заборонені води, загинули, намагаючись втекти від берегової охорони Тайваню.

Берегова охорона відреагувала належним чином і за допомогою радіо попросила китайські судна відійти

- повідомила міністр Ради з питань океану Куан Білін у Тайбеї.

Кіньмень із понад 140 тисячами жителів розташований лише за кілька кілометрів від китайського міста Сямень на південному сході Народної Республіки. Хоча вона ніколи не керувала Тайванем , правляча Комуністична партія в Пекіні вважає острівну республіку частиною Китаю. Тому в протоці між двома країнами постійно виникає напруженість.

Минулого тижня міністерство оборони Тайваню заявило, що не посилює свої сили на близьких до Китаю островах, які включають архіпелаг Мацу та Кінмень. Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Ченг висловив сподівання, що те, що відбувається навколо Кінмена, не призведе до ескалації і буде "плавно врегульовано".

Ми не хочемо, щоб виникли бойові дії

- сказав він.

Нагадаємо

У Китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.

Китай звинуватив США в упередженості та неправдивих звинуваченнях у звіті СОТ, заявивши, що звіт ігнорує прогрес Китаю у виконанні зобов'язань в рамках СОТ і заперечує внесок Китаю у світову торгівлю.

Платежі з російських підсанкційних банків більше не приймаються трьома найбільшими банками Китаю: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Der Spiegel
Пекін
Тайбей
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Сполучені Штати
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91