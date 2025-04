Уряд Тайваню заявляє, що виявив кілька китайських кораблів спостереження та берегової охорони навколо свого архіпелагу Кіньмень. Інцидент може бути пов’язаний із загибеллю двох китайських рибалок біля Кінмень у середині, який можливо погіршив відносини між Китаєм і Тайванем.

Про це передає УНН із посиланням на Spiegel та Volkskrant.

Деталі

П'ять кораблів китайської берегової охорони увійшли в понеділок у заборонені або обмежені води навколо прикордонних тайванських островів Кінмень. Китайська берегова охорона розпочала регулярне патрулювання навколо підконтрольних Тайваню островів Кінмень, після того, як двоє громадян Китаю, човен яких увійшов у заборонені води, загинули, намагаючись втекти від берегової охорони Тайваню.

Берегова охорона відреагувала належним чином і за допомогою радіо попросила китайські судна відійти - повідомила міністр Ради з питань океану Куан Білін у Тайбеї.

Кіньмень із понад 140 тисячами жителів розташований лише за кілька кілометрів від китайського міста Сямень на південному сході Народної Республіки. Хоча вона ніколи не керувала Тайванем , правляча Комуністична партія в Пекіні вважає острівну республіку частиною Китаю. Тому в протоці між двома країнами постійно виникає напруженість.

Минулого тижня міністерство оборони Тайваню заявило, що не посилює свої сили на близьких до Китаю островах, які включають архіпелаг Мацу та Кінмень. Міністр оборони Тайваню Чіу Куо-Ченг висловив сподівання, що те, що відбувається навколо Кінмена, не призведе до ескалації і буде "плавно врегульовано".

Ми не хочемо, щоб виникли бойові дії - сказав він.

Нагадаємо

У Китаї вважають, що у разі перемоги Трампа на виборах у США, Тайвань перетвориться на розмінну монету і США відмовляться від обіцянок захищати острів від потенційного військового нападу з боку Китая.

Китай звинуватив США в упередженості та неправдивих звинуваченнях у звіті СОТ, заявивши, що звіт ігнорує прогрес Китаю у виконанні зобов'язань в рамках СОТ і заперечує внесок Китаю у світову торгівлю.

Платежі з російських підсанкційних банків більше не приймаються трьома найбільшими банками Китаю: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank і Bank of China.