Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Правительство Тайваня заявляет, что обнаружило несколько китайских кораблей наблюдения и береговой охраны вокруг своего архипелага Киньмэнь. Инцидент может быть связан с гибелью двух китайских рыбаков возле Кинмэньмэнь в середине, который возможно ухудшил отношения между Китаем и Тайванем.

Об этом передает УНН со ссылкой на Spiegel и Volkskrant.

Детали

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в понедельник в запретные или ограниченные воды вокруг приграничных тайваньских островов Кинмэнь. Китайская береговая охрана начала регулярное патрулирование вокруг подконтрольных Тайваню островов Кинмэнь, после того, как двое граждан Китая, лодка которых вошла в запретные воды, погибли, пытаясь убежать от береговой охраны Тайваня.

Береговая охрана отреагировала должным образом и с помощью радио попросила китайские суда отойти - сообщила министр Совета по вопросам океана Куан Билин в Тайбэе.

Киньмэнь с более чем 140 тысячами жителей расположен всего в нескольких километрах от китайского города Сямэнь на юго-востоке Народной Республики. Хотя она никогда не управляла Тайванем, правящая Коммунистическая партия в Пекине считает островную республику частью Китая. Поэтому в проливе между двумя странами постоянно возникает напряженность.

На прошлой неделе министерство обороны Тайваня заявило, что не усиливает свои силы на близких к Китаю островах, которые включают архипелаг Мацу и Кинмэнь. Министр обороны Тайваня Чиу Куо-Ченг выразил надежду, что происходящее вокруг Кинмэня не приведет к эскалации и будет "плавно урегулировано".

Мы не хотим, чтобы возникли боевые действия - сказал он.

Напомним,

