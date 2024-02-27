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Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:56  •  564 просмотра

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Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.

Правительство Тайваня заявляет, что обнаружило несколько китайских кораблей наблюдения и береговой охраны вокруг своего архипелага Киньмэнь. Инцидент может быть связан с гибелью двух китайских рыбаков возле Кинмэньмэнь в середине, который возможно ухудшил отношения между Китаем и Тайванем.

Об этом передает УНН со ссылкой на Spiegel и Volkskrant.

Детали

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в понедельник в запретные или ограниченные воды вокруг приграничных тайваньских островов Кинмэнь. Китайская береговая охрана начала регулярное патрулирование вокруг подконтрольных Тайваню островов Кинмэнь, после того, как двое граждан Китая, лодка которых вошла в запретные воды, погибли, пытаясь убежать от береговой охраны Тайваня.

Береговая охрана отреагировала должным образом и с помощью радио попросила китайские суда отойти

- сообщила министр Совета по вопросам океана Куан Билин в Тайбэе.

Киньмэнь с более чем 140 тысячами жителей расположен всего в нескольких километрах от китайского города Сямэнь на юго-востоке Народной Республики. Хотя она никогда не управляла Тайванем, правящая Коммунистическая партия в Пекине считает островную республику частью Китая. Поэтому в проливе между двумя странами постоянно возникает напряженность.

На прошлой неделе министерство обороны Тайваня заявило, что не усиливает свои силы на близких к Китаю островах, которые включают архипелаг Мацу и Кинмэнь. Министр обороны Тайваня Чиу Куо-Ченг выразил надежду, что происходящее вокруг Кинмэня не приведет к эскалации и будет "плавно урегулировано".

Мы не хотим, чтобы возникли боевые действия

- сказал он.

Напомним,

В Китае считают, что в случае победы Трампа на выборах в США, Тайвань превратится в разменную монету и США откажутся от обещаний защищать остров от потенциального военного нападения со стороны Китая.

Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Платежи из российских подсанкционных банков больше не принимаются тремя крупнейшими банками Китая: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank и Bank of China.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем зростає: 5 кораблів КНР увійшли в "заборонені" води біля острова Кінмень
Tensions between China and Taiwan are growing: 5 Chinese ships enter "forbidden" waters off Kinmen Island
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