Китай звинуватив США в упередженості у звіті СОТ
Київ • УНН
Китай звинуватив США в упередженості та неправдивих звинуваченнях у звіті СОТ, заявивши, що звіт ігнорує прогрес Китаю у виконанні зобов'язань в рамках СОТ і заперечує внесок Китаю у світову торгівлю.
Китай стверджує, що США висунули неправдиві звинувачення в доповіді щодо дотримання Китаєм правил Світової організації торгівлі (СОТ). Про це пише Сhinadailyhk, передає УНН.
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Китай вважає, що США ігнорують "великий прогрес", якого країна досягла у виконанні своїх зобов'язань перед СОТ, і що американці заперечують внесок Китаю в багатосторонню торгову систему та світову економіку.
Китай ймовірно використовує приватні компанії для злому даних громадян та іноземних держав - Financial Times23.02.24, 09:59 • 23247 переглядiв