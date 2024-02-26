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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Китай звинуватив США в упередженості у звіті СОТ

Київ • УНН

 • 36577 перегляди

Китай звинуватив США в упередженості та неправдивих звинуваченнях у звіті СОТ, заявивши, що звіт ігнорує прогрес Китаю у виконанні зобов'язань в рамках СОТ і заперечує внесок Китаю у світову торгівлю.

Китай звинуватив США в упередженості у звіті СОТ

Китай стверджує, що США висунули неправдиві звинувачення в доповіді щодо дотримання Китаєм правил Світової організації торгівлі (СОТ). Про це пише Сhinadailyhk, передає УНН.

Деталі

США несправедливо звинувачують Китай у створенні "надлишкових потужностей", що повністю відображає самовпевнену та гегемоністську поведінку США

йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю, опублікованій у понеділок.

Китай вважає, що США ігнорують "великий прогрес", якого країна досягла у виконанні своїх зобов'язань перед СОТ, і що американці заперечують внесок Китаю в багатосторонню торгову систему та світову економіку.

Китай ймовірно використовує приватні компанії для злому даних громадян та іноземних держав - Financial Times23.02.24, 09:59 • 23247 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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