Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.