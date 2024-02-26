Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО
Киев • УНН
Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.
Китай утверждает, что США выдвинули ложные обвинения в докладе по соблюдению Китаем правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет СһіпаԁауІуһк, передает УНН.
Детали
США несправедливо обвиняют Китай в создании "избыточных мощностей", что полностью отражает самоуверенное и гегемонистское поведение США
Китай считает, что США игнорируют "большой прогресс", которого страна достигла в выполнении своих обязательств перед ВТО, и что американцы отрицают вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировую экономику.
Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times23 февраля 2024, 07:59 • 19644 просмотра
Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО
Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.
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