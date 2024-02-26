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Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 05:32  •  7454 просмотра

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Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Китай утверждает, что США выдвинули ложные обвинения в докладе по соблюдению Китаем правил Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом пишет СһіпаԁауІуһк, передает УНН.

Детали

США несправедливо обвиняют Китай в создании "избыточных мощностей", что полностью отражает самоуверенное и гегемонистское поведение США

говорится в заявлении министерства торговли Китая, опубликованном в понедельник.

Китай считает, что США игнорируют "большой прогресс", которого страна достигла в выполнении своих обязательств перед ВТО, и что американцы отрицают вклад Китая в многостороннюю торговую систему и мировую экономику.

Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times23 февраля 2024, 07:59 • 19644 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Китай обвинил США в предвзятости и ложных обвинениях в отчете ВТО, заявив, что отчет игнорирует прогресс Китая в выполнении обязательств в рамках ВТО и отрицает вклад Китая в мировую торговлю.

Экономика •   •  7454 просмотра
Китай обвинил США в предвзятости в отчете ВТО

Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

Сегодня все граждане Украины присоединяются ко Дню сопротивления российской оккупации Крыма. 26 февраля, в центре Симферополя собралось около десяти тысяч человек, которые выступали за сохранение Крыма в составе Украины. Из-за преступной бездеятельности правоохранителей, в результате провокации пророссийских сил возникли столкновения, в которых погибли два человека.

Общество •   •  11905 просмотра
Сегодня День сопротивления российской оккупации Крыма

На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

95 боевых столкновений произошло на фронте, как сообщается в утренней сводке Генерального штаба.

Война •   •  11400 просмотра
На фронте произошло 95 боевых столкновений - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по российским войскам, уничтожив 3 ракеты, 9 беспилотников, а также поразила 7 мест дислокации личного состава и 2 зенитные установки.

Война •   •  11473 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб

В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Более 9000 южнокорейских врачей прекратили работу в знак протеста, но им грозит потеря медицинских лицензий, если они не вернутся к крайнему сроку, установленному заместителем министра здравоохранения в четверг.

Здоровье •   •  9814 просмотра
В Южной Корее бастующие врачи могут потерять медицинскую лицензию

Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Европейцы ищут боеприпасы по всему миру, поскольку украинским военным нужно больше, чтобы продолжать борьбу, а американская помощь заблокирована в Конгрессе.

Война •   •  14396 просмотра
Spiegel: Европа по всему миру ищет боеприпасы для ВСУ

Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

Эйфелева башня вновь открылась после шестидневного закрытия из-за забастовки рабочих, которые требовали лучшего ухода за памятником и более высоких зарплат, а ее оператор пообещал 380 миллионов евро на ремонт и переговоры о заработной плате.

Культура •   •  11750 просмотра
Эйфелеву башню снова открыли после 6-дневной забастовки

День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, отмечается событие посвященное одному из самых полезных изобретений в историю человечества - День термоса. В 1892 году шотландский ученый и изобретатель Джеймс Дьюар изобрел вакуумную колбу для хранения сжиженных газов. которая изначально не предназначалась для повседневного использования.

УНН Lite •   •  11617 просмотра
День термоса, Всемирный день неторопливости. Что еще можно отметить 26 февраля

NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Стратег Демократической партии Стив Крамер признает, что создал фейковый голос президента Байдена, сгенерированный искусственным интеллектом, который призвал избирателей штата Нью-Гемпшир повлиять на местные партийные выборы.

Политика •   •  14426 просмотра
NBC News: В США политтехнолог-демократ признался в создании дипфейка Байдена

Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times

Газета The New York Times сообщила, что Кирилл Буданов, нынешний руководитель Главного управления разведки Украины, был одним из украинских спецназовцев, подготовленных ЦРУ, и участвовал в дерзких операциях в тылу врага в Крыму.

Война •   •  24181 просмотра
Буданов был одним из офицеров украинского спецназа, которого готовило ЦРУ - The New York Times