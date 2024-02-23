Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Большая утечка данных показала, что для целей наблюдения за рядом иностранных правительств и организаций, а также шпионажа за собственными гражданами, КНР вероятно нанял частную компанию. Об этом пишет международное издание Файненшл таймс, передает УНН.

Детали

Согласно информации газеты, в сети интернет обнаружены скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, которые в совокупности раскрывают значительную часть внутренней работы компании Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon, - эта компания предоставляет услуги китайским органам общественной безопасности.

В файлах указывается, что сотрудники I-Soon получили различные материалы, начиная от медицинских записей в тайваньской больнице во время пандемии коронавируса и заканчивая записями звонков казахстанских телекоммуникационных операторов. Обнаружены конкретные примеры проникновения в киберинфраструктуру, деятельность по сбору данных правительственных ведомств в таких странах, как Малайзия, Таиланд и Монголия.

Есть также подтверждение со стороны нескольких людей, которые близки к Shanghai Anxun, хотя по их словам некоторые выводы о возможностях кибершпионажа преувеличены. FT обратилось за комментарием, но в Shanghai Anxun не ответили на звонки в свой офис, а веб-сайт компании, как указывается, был недоступен.

Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что ему ничего не известно об этой ситуации.

В принципе, китайская сторона решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними на законных основаниях - заявил представитель министерства Мао Нин (Mao Ning).

Дополнение

По другим данным СМИ, китайская полиция в настоящее время расследует утечку онлайн-документов от частного охранного подрядчика, связанного с высшим руководством полиции страны и другими государственными учреждениями. Речь идет об утечке информации, включающей десятки документов, в том числе контракты, маркетинговые презентации, инструкции к продуктам, списки клиентов и сотрудников, которые дают детальное представление о хакерской деятельности и инструментах, используемых для шпионажа как за китайскими гражданами, так и за иностранцами, пишет tomshw.it

Напомним,

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

Китай призвал к уважению территориальной целостностии мирному урегулированию войны в Украине.

Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.

США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом