Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  121982 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  150337 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  152199 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  205518 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  239163 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  211229 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  222998 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  229723 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  199637 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  210259 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 07:59  •  10455 просмотра

Read in English

Крупная утечка данных показала, что Китай, возможно, нанял частную компанию для шпионажа за иностранными правительствами и слежки за собственными гражданами.

Большая утечка данных показала, что для целей наблюдения за рядом иностранных правительств и организаций, а также шпионажа за собственными гражданами, КНР вероятно нанял частную компанию. Об этом пишет международное издание Файненшл таймс, передает УНН.

Детали

Согласно информации газеты, в сети интернет обнаружены скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, которые в совокупности раскрывают значительную часть внутренней работы компании Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon, - эта компания предоставляет услуги китайским органам общественной безопасности.

В файлах указывается, что сотрудники I-Soon получили различные материалы, начиная от медицинских записей в тайваньской больнице во время пандемии коронавируса и заканчивая записями звонков казахстанских телекоммуникационных операторов. Обнаружены конкретные примеры проникновения в киберинфраструктуру, деятельность по сбору данных правительственных ведомств в таких странах, как Малайзия, Таиланд и Монголия.

Есть также подтверждение со стороны нескольких людей, которые близки к Shanghai Anxun, хотя по их словам некоторые выводы о возможностях кибершпионажа преувеличены. FT обратилось за комментарием, но в Shanghai Anxun не ответили на звонки в свой офис, а веб-сайт компании, как указывается, был недоступен.

Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что ему ничего не известно об этой ситуации.

В принципе, китайская сторона решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними на законных основаниях

- заявил представитель министерства Мао Нин (Mao Ning).

Дополнение

По другим данным СМИ, китайская полиция в настоящее время расследует утечку онлайн-документов от частного охранного подрядчика, связанного с высшим руководством полиции страны и другими государственными учреждениями. Речь идет об утечке информации, включающей десятки документов, в том числе контракты, маркетинговые презентации, инструкции к продуктам, списки клиентов и сотрудников, которые дают детальное представление о хакерской деятельности и инструментах, используемых для шпионажа как за китайскими гражданами, так и за иностранцами, пишет tomshw.it

Напомним,

Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.

Китай призвал к уважению территориальной целостностии мирному урегулированию войны в Украине.

Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.

США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом22 февраля 2024, 19:47 • 24409 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
financial-timesFinancial Times
malaiziyaМалайзия
tailandТаиланд
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
iranИран
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Китай ймовірно використовує приватні компанії для злому даних громадян та іноземних держав - Financial Times
China allegedly uses private companies to hack citizens and foreign governments - Financial Times
Новости по теме

Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Крупная утечка данных показала, что Китай, возможно, нанял частную компанию для шпионажа за иностранными правительствами и слежки за собственными гражданами.

Новости Мира •   •  10455 просмотра
Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times

Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Одессе, в результате которой погибли три человека

Прокуратура начала расследование по факту атаки российских беспилотников по Одессе, в результате которой погибли три человека и было разрушено гражданское предприятие.

Война •   •  17926 просмотра
Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Одессе, в результате которой погибли три человека

Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал демобилизацию военнослужащих срочной службы и отсрочку дальнейшей мобилизации на 12 месяцев.

Война •   •  19460 просмотра
Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп

Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет саммит в Париже 26 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами и чиновниками.

Политика •   •  19680 просмотра
Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля

Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции

Украинские войска удерживают позиции в Крынках Херсонской области и отбили 5 российских атак за минувшие сутки.

Война •   •  19771 просмотра
Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции

Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании

Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  21847 просмотра
Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании

Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Зеленский прокомментировал свое решение о замене Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и высшего командования.

Война •   •  19939 просмотра
Зеленский ответил, почему уволил Залужного

Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский

По словам президента Зеленского в интервью Fox News, российская армия понесла потери, которые в пять раз превышают потери украинской армии.

Война •   •  20370 просмотра
Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский

В Одесской области осуществили тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев

22 февраля состоялся тестовый рейс нового аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинева, который должен начать регулярные рейсы с 1 марта.

Общество •   •  19949 просмотра
В Одесской области осуществили тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев

Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров

Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.

Война •   •  21232 просмотра
Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров