Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times
Киев • УНН
Крупная утечка данных показала, что Китай, возможно, нанял частную компанию для шпионажа за иностранными правительствами и слежки за собственными гражданами.
Большая утечка данных показала, что для целей наблюдения за рядом иностранных правительств и организаций, а также шпионажа за собственными гражданами, КНР вероятно нанял частную компанию. Об этом пишет международное издание Файненшл таймс, передает УНН.
Детали
Согласно информации газеты, в сети интернет обнаружены скриншоты, таблицы цен и внутренние сообщения, которые в совокупности раскрывают значительную часть внутренней работы компании Shanghai Anxun Information Technology, также известной как I-Soon, - эта компания предоставляет услуги китайским органам общественной безопасности.
В файлах указывается, что сотрудники I-Soon получили различные материалы, начиная от медицинских записей в тайваньской больнице во время пандемии коронавируса и заканчивая записями звонков казахстанских телекоммуникационных операторов. Обнаружены конкретные примеры проникновения в киберинфраструктуру, деятельность по сбору данных правительственных ведомств в таких странах, как Малайзия, Таиланд и Монголия.
Есть также подтверждение со стороны нескольких людей, которые близки к Shanghai Anxun, хотя по их словам некоторые выводы о возможностях кибершпионажа преувеличены. FT обратилось за комментарием, но в Shanghai Anxun не ответили на звонки в свой офис, а веб-сайт компании, как указывается, был недоступен.
Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что ему ничего не известно об этой ситуации.
В принципе, китайская сторона решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними на законных основаниях
Дополнение
По другим данным СМИ, китайская полиция в настоящее время расследует утечку онлайн-документов от частного охранного подрядчика, связанного с высшим руководством полиции страны и другими государственными учреждениями. Речь идет об утечке информации, включающей десятки документов, в том числе контракты, маркетинговые презентации, инструкции к продуктам, списки клиентов и сотрудников, которые дают детальное представление о хакерской деятельности и инструментах, используемых для шпионажа как за китайскими гражданами, так и за иностранцами, пишет tomshw.it
Напомним,
Белый дом инвестирует 20 миллиардов долларов на замену около 200 кранов китайского производства, работающих в портах США, из-за опасений по поводу кибербезопасности.
Китай призвал к уважению территориальной целостностии мирному урегулированию войны в Украине.
Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.
США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом22 февраля 2024, 19:47 • 24409 просмотров
Китай вероятно использует частные компании для взлома данных граждан и иностранных государств - Financial Times
Крупная утечка данных показала, что Китай, возможно, нанял частную компанию для шпионажа за иностранными правительствами и слежки за собственными гражданами.
Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Одессе, в результате которой погибли три человека
Прокуратура начала расследование по факту атаки российских беспилотников по Одессе, в результате которой погибли три человека и было разрушено гражданское предприятие.
Профильный комитет Рады поддержал демобилизацию срочников с последующей отсрочкой от мобилизации на 12 месяцев - нардеп
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности поддержал демобилизацию военнослужащих срочной службы и отсрочку дальнейшей мобилизации на 12 месяцев.
Макрон проведет саммит по Украине в Париже 26 февраля
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет саммит в Париже 26 февраля, чтобы обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами и чиновниками.
Гуменюк о ситуации в Крынках: держим плацдарм и не сдаем позиции
Украинские войска удерживают позиции в Крынках Херсонской области и отбили 5 российских атак за минувшие сутки.
Президент показал, как украинские пилоты обучаются на F-16 в Дании
Президент Украины Зеленский поблагодарил страны-участницы авиационной коалиции за подготовку украинских пилотов и инженеров на истребителях F-16 для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины.
Зеленский ответил, почему уволил Залужного
Зеленский прокомментировал свое решение о замене Главнокомандующего Вооруженных сил Украины и высшего командования.
Потери армии рф в пять раз больше, чем у ВСУ - Зеленский
По словам президента Зеленского в интервью Fox News, российская армия понесла потери, которые в пять раз превышают потери украинской армии.
В Одесской области осуществили тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев
22 февраля состоялся тестовый рейс нового аэротрансфера между Одессой и аэропортом Кишинева, который должен начать регулярные рейсы с 1 марта.
Вражеские дроны ударили по агропредприятию на Харьковщине: погибло 15 коров
Вражеские беспилотники 22 февраля уничтожили 15 коров на частном сельскохозяйственном предприятии в селе Мокрая Ракитная Харьковской области.