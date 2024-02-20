Китай закликав до поваги територіальної цілісності та мирного врегулювання війни в Україні

Посол КНР Чжан Цзюнь (Zhang Jun), постійний представник при ООН, виступаючи на відкритому засіданні Ради Безпеки ООН, зазначив: "Китай завжди наголошував на тому, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, а всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, слід підтримати". Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Китаю, який публікує текст виступу, пише УНН.

Висловлюючи позицію Китаю, посол Чжан Цзюнь наголосив на важливості ролі міжнародної спільноти у припиненні війни в Україні. "Ми закликаємо відповідні сторони активно відгукнутися на заклик міжнародного співтовариства до миру, зміцнити контакти, відновити переговори, поступово досягти консенсусу та досягти якнайшвидшого припинення вогню. Міжнародна спільнота повинна активно сприяти мирним переговорам і створювати позитивні умови для політичного врегулювання кризи", - заявив він.

За його словами, поточна криза глибоко виявила, що суспільство, яке, за словами глави КНР Сі Цзіньпіна, є спільнотою зі спільним майбутнім, наразі стикається з безпрецедентними ризиками та викликами. "Лише шляхом мирного вирішення розбіжностей шляхом діалогу та консультацій та сприяння побудові збалансованої, ефективної та сталої архітектури безпеки можна досягти універсальної безпеки та загальної безпеки. Побудова безпечнішого світу є сильним бажанням міжнародної спільноти, спільною відповідальністю всіх країн світу та правильним напрямком розвитку".

Міжнародній спільноті, за словами посла Чжан Цзюнь, слід поважати національний суверенітет і територіальну цілісність країн, просувати цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй і зміцнювати стратегічну взаємну довіру та наполегливо вирішувати суперечки шляхом діалогу та консультацій і дотримуватися загального напрямку політичного врегулювання. Постійний представник при ООН піддав критиці позицію Північно-Атлантичного Альянсу: "Безпека однієї країни не може бути здійснена за рахунок інших країн, і регіональна безпека не може бути гарантована зміцненням або навіть розширенням військових альянсів. Ми повинні дотримуватися справжньої універсальності та поважати національний суверенітет та територіальну цілісність, а не демонструвати вибірковий підхід, не кажучи вже про подвійні стандарти. Ми повинні наполегливо вирішувати суперечки через діалог та консультації та дотримуватися загального напряму політичного врегулювання, а не брати участь у тиску, приниженні, односторонніх санкціях, не кажучи вже про застосування сили за бажанням. НАТО, зокрема, повинен прокинутися від міфу про силу і припинити роздмухувати загрози та закликати до війни".

На завершення виступу постійний представник Китаю при ООН вчергове запевнив, що "Китай є непохитною силою у захисті міжнародного миру і завжди стоїть на боці миру та справедливості. Ми готові співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб докладати невпинних зусиль для сприяння політичному врегулюванню гострих питань, таких як криза в Україні, і підтримувати міжнародний мир і безпеку".