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Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 10:48  •  13319 просмотра

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Китай призвал к уважению территориальной целостности и мирному урегулированию войны в Украине

Посол КНР Чжан Цзюнь (Zhang Jun), постоянный представитель при ООН, выступая на открытом заседании Совета Безопасности ООН, отметил: "Китай всегда подчеркивал, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, а все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса, следует поддержать". Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая, который публикует текст выступления, пишет УНН

Выражая позицию Китая, посол Чжан Цзюнь  подчеркнул важность роли международного сообщества в прекращении войны в Украине. "Мы призываем соответствующие стороны активно откликнуться на призыв международного сообщества к миру, укрепить контакты, возобновить переговоры, постепенно достичь консенсуса и добиться скорейшего прекращения огня. Международное сообщество должно активно способствовать мирным переговорам и создавать положительные условия для политического урегулирования кризиса", - заявил он.  

По его словам, текущий кризис глубоко выявил, что общество, которое, по словам главы КНР Си Цзиньпина, является сообществом с общим будущим, сейчас сталкивается с беспрецедентными рисками и вызовами. "Только путем мирного разрешения разногласий путем диалога и консультаций и содействия построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности можно достичь универсальной безопасности и общей безопасности. Построение более безопасного мира является сильным желанием международного сообщества, общей ответственностью всех стран мира и правильным направлением развития".

Международному сообществу, по словам посла Чжан Цзюнь, следует уважать национальный суверенитет и территориальную целостность стран, продвигать цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и укреплять стратегическое взаимное доверие и настойчиво решать споры путем диалога и консультаций и придерживаться общего направления политического урегулирования. Постоянный представитель при ООН подверг критике позицию Северо-Атлантического Альянса: "Безопасность одной страны не может быть осуществлена за счет других стран, и региональная безопасность не может быть гарантирована укреплением или даже расширением военных альянсов. Мы должны придерживаться подлинной универсальности и уважать национальный суверенитет и территориальную целостность, а не демонстрировать выборочный подход, не говоря уже о двойных стандартах. Мы должны настойчиво разрешать споры через диалог и консультации и придерживаться общего направления политического урегулирования, а не участвовать в давлении, унижении, односторонних санкциях, не говоря уже о применении силы за желанием.НАТО, в частности, должен проснуться от мифа о силе и прекратить раздувать угрозы и призывать к войне".

В завершение выступления постоянный представитель Китая при ООН в очередной раз заверил, что "Китай является непоколебимой силой в защите международного мира и всегда стоит на стороне мира и справедливости. Мы готовы сотрудничать с международным сообществом, чтобы прилагать неустанные усилия для содействия политическому урегулированию острых вопросов, таких как кризис в Украине и поддерживать международный мир и безопасность".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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