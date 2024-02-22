США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

США введут новые санкции против Ирана "в ближайшие дни" за поддержку Тегераном войны россии против Украины. Об этом объявили в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Представитель Белого дома Джон Кирби процитировал решение Тегерана, о котором сообщает Reuters, поставить Москве баллистические ракеты класса "земля-земля", что является шагом, направленным на углубление военных связей между двумя странами.

США не имеют независимой проверки передачи оружия, сказал Кирби. Он добавил, что президент Джо Байден, несмотря на это, продвинется по санкциям против Ирана за его "постоянную поддержку" войны россии - наказание, которые могут быть усилены, если Тегеран передаст ракеты.

Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters

"В ближайшие дни мы введем дополнительные санкции против Ирана, и мы готовы пойти дальше, если Иран продаст баллистические ракеты россии", - сказал Кирби журналистам.

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Издание отмечает, что США уже ввели жесткие санкции против Ирана, поэтому любые дополнительные финансовые меры будут означать символический выговор. Байден заявил, что он также объявит о новых санкциях против россии в пятницу ко второй годовщине войны в Украине и в ответ на смерть заключенного российского политика Алексея Навального.

Если Иран продолжит предоставлять баллистические ракеты россии, ответ международного сообщества будет "быстрым" и "суровым", - сказал Кирби. США поднимут этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, а также "координируют дальнейшие варианты реагирования с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах", - сказал спикер.