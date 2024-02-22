США запровадять нові санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет росії - Білий дім
Київ • УНН
Сполучені Штати найближчими днями запровадять нові санкції проти Ірану за постачання росії балістичних ракет класу "земля-земля" для підтримки її війни проти України.
США запровадять нові санкції проти Ірану "найближчими днями" за підтримку Тегераном війни росії проти України. Про це оголосили у Білому домі, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Речник Білого дому Джон Кірбі процитував рішення Тегерана, про яке повідомляє Reuters, поставити москві балістичні ракети класу "земля-земля", що є кроком, спрямованим на поглиблення військових зв’язків між двома країнами.
США не мають незалежної перевірки передачі зброї, сказав Кірбі. Він додав, що президент Джо Байден, незважаючи на це, просунеться щодо санкцій проти Ірану за його "постійну підтримку" війни росії — покарання, які можуть бути посилені, якщо Тегеран передасть ракети.
Іран передав рф сотні балістичних ракет із дальністю до 700 км - Reuters21.02.24, 16:47 • 113334 перегляди
"Найближчими днями ми запровадимо додаткові санкції проти Ірану, і ми готові піти далі, якщо Іран продасть балістичні ракети росії", — сказав Кірбі журналістам.
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Видання зауважує, що США вже ввели жорсткі санкції проти Ірану, тому будь-які додаткові фінансові заходи означатимуть символічну догану. Байден заявив, що він також оголосить про нові санкції проти росії в п’ятницю до другої річниці війни в Україні та у відповідь на смерть ув’язненого російського політика Олексія Навального.
Якщо Іран продовжить надавати балістичні ракети росії, відповідь міжнародного співтовариства буде "швидкою" і "суворою", – сказав Кірбі. США піднімуть це питання в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй, а також "координують подальші варіанти реагування з нашими союзниками та партнерами в Європі та інших країнах", – сказав речник.