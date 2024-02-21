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Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters

Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:47  •  40734 просмотра

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Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.

Иран поставил россии около 400 баллистических ракет класса "поверхность-поверхность", пишет Reuters агентство со ссылкой на ряд источников в Иране, передает УНН

Детали 

Среди новых поставок - ракеты Zolfaghar, которые, по словам экспертов, могут поражать цели на расстоянии от 300  до 700 км, 

По данным Reuters, поставки в рф из Ирана  начались в начале января после того, как в конце прошлого года соответствующее соглашение заключили представители стран на встречах в Тегеране и москве. 

 По словам одного из иранских источников, было осуществлено по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше. 

Как отмечается, часть ракет отправили в россию на корабле через Каспийское море, а часть - самолетом. 

"Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", - сказал второй иранский чиновник.

Дополнение 

В начале января официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что россия близка к приобретению баллистического оружия малой дальности у Ирана в дополнение к ракетам, уже полученным из КНДР. 

Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров, но пока нет никаких признаков того, что поставки состоялись.

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщал, что существует угроза поставок баллистических ракет россии из ирана, поскольку военно-промышленный комплекс рф не справляется с планами. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Іран передав рф сотні балістичних ракет із дальністю до 700 км - Reuters
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