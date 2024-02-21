Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters
Киев • УНН
Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.
Иран поставил россии около 400 баллистических ракет класса "поверхность-поверхность", пишет Reuters агентство со ссылкой на ряд источников в Иране, передает УНН.
Детали
Среди новых поставок - ракеты Zolfaghar, которые, по словам экспертов, могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 км,
По данным Reuters, поставки в рф из Ирана начались в начале января после того, как в конце прошлого года соответствующее соглашение заключили представители стран на встречах в Тегеране и москве.
По словам одного из иранских источников, было осуществлено по меньшей мере четыре поставки ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше.
Как отмечается, часть ракет отправили в россию на корабле через Каспийское море, а часть - самолетом.
"Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", - сказал второй иранский чиновник.
Дополнение
В начале января официальный представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что россия близка к приобретению баллистического оружия малой дальности у Ирана в дополнение к ракетам, уже полученным из КНДР.
Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров, но пока нет никаких признаков того, что поставки состоялись.
Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщал, что существует угроза поставок баллистических ракет россии из ирана, поскольку военно-промышленный комплекс рф не справляется с планами.
Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters
Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.
На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщил, что 2023 год стал самым продуктивным на сегодня для антикоррупционных органов.
Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть
Зеленский поручил украинскому правительству быть на границе с Польшей до 24 февраля и пригласил польского президента и премьер-министра присоединиться к нему там для продолжения диалога по вопросам национальной безопасности.
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос
Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.
Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.
Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами
Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.
Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп
Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.
Более трети украинских профтехов подали заявки на проекты трансформации учебных пространств
Более трети украинских профессионально-технических учебных заведений подали заявки на участие в государственной программе по ремонту учебных помещений и обновлению оборудования.
Румыния вызывает посла россии из-за смерти Навального
Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла россии, чтобы осудить смерть оппозиционера Алексея Навального в российской колонии и призвать к независимому расследованию.