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У ГУР заявили, що існує загроза поставок балістичних ракет рф з Ірану

У ГУР заявили, що існує загроза поставок балістичних ракет рф з Ірану

Київ • УНН

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Існує потенційна можливість поставок балістичних ракет з Ірану до росії. Однак, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на сьогодні не зафіксовано жодного випадку таких поставок.

Існує загроза поставок балістичних ракет росії з Ірану, оскільки військово-промисловий комплекс рф не справляється з планами. Однак, ГУР поки не зафіксувало передачу Іраном балістичних ракет рф. Про це під час пресконференції розповів представник ГУР України Андрій Юсов, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Загроза така є (поставок балістичних ракет росії з Ірану - ред.). ОПК держави-агресора не справляється з планами і в них є брак. Є брак БпЛА, снарядів для атрилерійських систем, в тому числі і ракетного озброєння, зокрема балістики", - сказав Юсов.

Він зазначив, що росія намагається шукати озброєння в країнах світу, які "всім відомі".

"Чи є загроза? Загроза є. Запити такі були і спроби протягом 2023 року, але поки що не зафіксовано передачу і застосування (іранських ракет росії - ред.). Але звичайно це те, що відстежує Україна і наші партнери", - додав Юсов.

Нагадаємо

Видання Wall Street Journal писало, що рф планує придбати у Ірану балістичні ракети малої дальності, що дозволило б москві більш ретельно націлитися на інфраструктуру України.

Павло Башинський

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