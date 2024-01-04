росія планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності - Wall Street Journal
Київ • УНН
Росія планує придбати в Ірану ракети малої дальності для націлювання на Україну, що свідчить про розширення російсько-іранського оборонного партнерства.
рф планує придбати у Ірану балістичні ракети малої дальності, що дозволило б Москві більш ретельно націлитися на інфраструктуру України. Про це повідомляє Wall Street Journal та передає УНН.
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росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство у 2023 році. Як повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на інформацію американських чиновників, росія планує придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності, щоб укріпити здатність націлюватися на українську інфраструктуру.
Слід зазначити, що Білий дім ще минулого року заявив, що бачить все більше ознак того, що рф та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, - москва сподівається продовжити війну в Україні, але подібний прецедент взаємодії двох небезпечних режимів також становитиме загрозу сусідам Ірану, зазначає Times of Israel.
Нагадаємо
російське командування наказало обладнати крилаті ракети X-32, які використовуються під час обстрілів України, касетними боєприпасами.
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