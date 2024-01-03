Вибухи в Ірані забрали життя вже 103 осіб
Київ • УНН
Два вибухи на цвинтарі в Кермані (Іран) забрали життя 103 осіб і поранили 170 у річницю смерті командувача КВІР Касема Сулеймані.
Щонайменше 103 людини загинули і 170 дістали поранення в Ірані внаслідок двох вибухів біля могили командувача КВІР Касема Сулеймані в четверту річницю його смерті, пише УНН із посиланням на Iran International.
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Державне телебачення Ірану повідомило про перший, а потім і другий вибух на цвинтарі в місті Керман на півдні країни під час церемонії до роковин смерті у 2020 році головного командувача КВІР.
Після інциденту іранські офіційні особи зробили суперечливі заяви. Мер Кермана і деякі контрольовані урядом ЗМІ заявили, що вибухи сталися через вибухи газу, інші заявили, що це був терорист-смертник, а треті офіційні особи заявили, що бомби були закладені дорогою до кладовища.
Місцеві ЗМІ повідомили, що стан деяких постраждалих критичний, а один співробітник швидкої медичної допомоги, який приїхав на місце після першого вибуху, загинув від другого вибуху.
Кількість жертв, про які спочатку повідомлялося як про 20 загиблих, швидко зросла, і місцеві ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту загинуло 103 людини і понад 170 дістали поранення. Однак залишається незрозумілим, чи були всі жертви через вибухи чи тисняву, яка, як повідомляється, послідувала за інцидентами.
Напівофіційне видання Nournews повідомило невдовзі після інциденту, що "на дорозі, яка веде до цвинтаря, вибухнули кілька каністр із бензином, і відповідні органи стежать за ситуацією".
Однак у пізніших повідомленнях йшлося про чотири вибухи. Напівофіційні ЗМІ повідомили, що дві бомби були поміщені в окремі сумки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося про понад 70 жертв вибухів в Ірані.