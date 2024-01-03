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В Ірані стався подвійний вибух: загинуло понад 70 людей

В Ірані стався подвійний вибух: загинуло понад 70 людей

Київ • УНН

 • 27659 перегляди

В результаті подвійного вибуху на поминальній службі в Ірані загинули 73 і були поранені 170 осіб; влада заявляє про терористичну атаку з використанням вибухівки, приведеної в дію дистанційно.

Щонайменше 73 людини загинули та 170 отримали поранення, в середу, на поминальній службі біля могили іранського генерала Касема Сулеймані, у Кермані, на південному сході Ірану. Про це повідомляє УНН, із посиланням на Nournews і Tasnim.

Деталі

Згідно з інформацією іранських ЗМІ, перший вибух стався близько 15 годин дня, за місцевим часом, коли люди були скупчені на дорозі, що веде до кладовища, де знаходиться могила генерала Сулеймані. Другий вибух стався через 13 хвилин.

Напівофіційне агентство новин Nournews інформує, що по дорозі, яка веде до кладовища, вибухнули кілька газових балонів.

Державне телебачення повідомило про "терористичну атаку", цитуючи Рахмана Джалалі, заступника губернатора провінції Керман.

Згідно з першою інформацією, наданою державним телебаченням, "під час цього інциденту", який стався біля мечеті Сахеб аль-Заман, де знаходиться могила Сулеймані, "загинули щонайменше 73 людини". Іранське інформаційне агентство Tasnim повідомляє про щонайменше 170 поранених.

Офіційне інформаційне агентство Ірану підтвердило, що дві "начинені бомбами валізи" були підірвані за допомогою дистанційного керування біля входу на кладовище. Однак місцевий депутат стверджує, що на кладовищі було "чотири" вибухи.

Нагадаємо

Міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Гараї Аштиані заявив у середу, що вбивство заступника керівника "Хамас" Салех аль-Арурі, обов'язково матиме наслідки. Він також звинуватив США у зростанні напруженості.

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Ігор Тележніков

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