Іран погрожує США після смерті одного з лідерів “Хамас” у Лівані
Київ • УНН
Іран попереджає про наслідки для США після вбивства заступника лідера "Хамас" аль-Арурі, звинувачуючи їх у дестабілізації регіону.
Міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Гараї Аштиані заявив у середу, що вбивство заступника керівника "Хамас" Салех аль-Арурі, обов'язково матиме наслідки. Він також звинуватив США у зростанні напруженості, передає УНН із посиланням на German Press Agency.
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Виступаючи перед журналістами під час засідання кабінету міністрів, міністр оборони Ірану звинуватив Сполучені Штати Америки в "порушенні регіонального балансу" і вказував на тому, що стратегії США в регіоні не будуть йти так, як планувалося.
Наслідки вбивства аль-Арурі будуть переслідувати їх по всьому Близькому Сходу
Тим часом, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан назвав цю подію "боягузливою терористичною операцією", яка начебто "доводить, що сіоністський режим не досяг жодної зі своїх цілей після тижнів військових злочинів, геноциду і руйнувань в Газі і на Західному березі річки Йордан, незважаючи на пряму підтримку США".
Нагадаємо
Заступник лідера терористичного угрупування ХАМАС Салех аль-Арурі загинув внаслідок вибуху в столиці Лівану.