У Лівані внаслідок вибуху загинув заступник керівника ХАМАС

Заступник лідера терористичного угрупування ХАМАС Салех аль-Арурі загинув внаслідок вибуху в столиці Лівану. Про це повідомили ВВС, пише УНН.

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В повідомленні йдеться, що в столиці Лівану біля офісу ХАМАС пролунав потужний вибух. В результаті загинули щонайменше 4 людини. Один із них – заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі.

Аль-Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС, але також був глибоко занурений у військову діяльність терористичного угруповання.

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