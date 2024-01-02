У Лівані внаслідок вибуху загинув заступник керівника ХАМАС
Київ • УНН
Салех аль-Арурі, заступник лідера ХАМАСу, загинув у результаті потужного вибуху в Бейруті. Всього повідомляється про чотири жертви.
Заступник лідера терористичного угрупування ХАМАС Салех аль-Арурі загинув внаслідок вибуху в столиці Лівану. Про це повідомили ВВС, пише УНН.
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В повідомленні йдеться, що в столиці Лівану біля офісу ХАМАС пролунав потужний вибух. В результаті загинули щонайменше 4 людини. Один із них – заступник лідера ХАМАС Салех аль-Арурі.
Аль-Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС, але також був глибоко занурений у військову діяльність терористичного угруповання.
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