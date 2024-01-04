росіяни хочуть оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом - Центр нацспротиву
Київ • УНН
російське командування наказало оснастити крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами.
російське командування наказало обладнати крилаті ракети X-32, які використовуються під час обстрілів України, касетними боєприпасами. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Зокрема, про це свідчать документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України.
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Згідно з інформацією джерел Спротиву, у жовтні 2023 року міноборони рф поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.
Довідково
Х-32 це російська крилата ракета повітряного базування, яка є глибокою модернізацією ракети Х-22.
Х-32 має модернізований РРД із більшою тягою, цифрове обладнання, обчислювальний комплекс, захищену від перешкод активно-пасивну РЛС та системи РЕП.
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За даними розробників, максимальна швидкість ракети близька до гіперзвукової та на висотах польоту понад 30 км становить близько 5 400 км/год, а дальність застосування — 1 тис. км.
Нагадаємо
Фахівці з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз заявили, що серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, — балістичні та крилаті ракети наземного базування "Іскандер-М" та "Іскандер-К", крилаті ракети морського базування "Калібр" та крилаті ракети різних типів "Х".