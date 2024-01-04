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росіяни хочуть оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом - Центр нацспротиву

росіяни хочуть оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 30332 перегляди

російське командування наказало оснастити крилаті ракети Х-32 касетними боєприпасами.

російське командування наказало обладнати крилаті ракети X-32, які використовуються під час обстрілів України, касетними боєприпасами. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН. 

Деталі 

Зокрема, про це свідчать документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України. 

Скільки ракет Х-32 зараз є у росіян - Гуменюк дала відповідь04.09.23, 12:27 • 1575723 перегляди

Згідно з інформацією джерел Спротиву, у жовтні 2023 року міноборони рф поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

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Довідково

Х-32 це російська крилата ракета повітряного базування, яка  є глибокою модернізацією ракети Х-22. 

Х-32 має модернізований РРД із більшою тягою, цифрове обладнання, обчислювальний комплекс, захищену від перешкод активно-пасивну РЛС та системи РЕП.

Експерти розповіли, чим ракети Х-32 відрізняються від попередніх модифікацій27.07.23, 14:20 • 1069818 переглядiв

За даними розробників, максимальна швидкість ракети близька до гіперзвукової та на висотах польоту понад 30 км становить близько 5 400 км/год, а дальність застосування — 1 тис. км.

Нагадаємо

Фахівці з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз заявили, що серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, — балістичні та крилаті ракети наземного базування "Іскандер-М" та "Іскандер-К", крилаті ракети морського базування "Калібр" та крилаті ракети різних типів "Х".

Володимир Омельченко

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