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Скільки ракет Х-32 зараз є у росіян - Гуменюк дала відповідь

Київ • УНН

 • 1575723 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. росія модернізувала ракети Х-22 у Х-32, які є надзвуковими і які важко перехопити. Їхня кількість у росіян ще достатня, тому Україна шукає способи протидії цій загрозі. Про це повідомила під час брифінгу керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Справа в тому, що росіяни працюють над тим, щоб вдосконалити той запас ракет, який у них є. Вони дійсно намагаються покращити влучність і підняти їх рівень. На жаль, у них ще достатньо таких ракет”, - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, чи збільшилася кількість ракет Х-32 у росії після їхньої модернізації з Х-22. 

Вона нагадала, що ракета Х-32 - це надзвукова ракета, і процес її збиття дуже складний. Не вся техніка ППО здатна по них відпрацювати. Саме тому ворог робить акцент на таких видах озброєння, які максимально можуть завдати шкоду і обійти системи ППО.

“З нашого боку ці процеси аналізуються, і відповідно ведуться переговори з іноземними партнерами про те, щоб протидіяти такій загрозі за допомогою відповідного обладнання”, - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький 23 липня повідомив, що росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бастіон".

Українські Національні Новини

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