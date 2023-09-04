Скільки ракет Х-32 зараз є у росіян - Гуменюк дала відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. росія модернізувала ракети Х-22 у Х-32, які є надзвуковими і які важко перехопити. Їхня кількість у росіян ще достатня, тому Україна шукає способи протидії цій загрозі. Про це повідомила під час брифінгу керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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“Справа в тому, що росіяни працюють над тим, щоб вдосконалити той запас ракет, який у них є. Вони дійсно намагаються покращити влучність і підняти їх рівень. На жаль, у них ще достатньо таких ракет”, - сказала Гуменюк у відповідь на запитання, чи збільшилася кількість ракет Х-32 у росії після їхньої модернізації з Х-22.
Вона нагадала, що ракета Х-32 - це надзвукова ракета, і процес її збиття дуже складний. Не вся техніка ППО здатна по них відпрацювати. Саме тому ворог робить акцент на таких видах озброєння, які максимально можуть завдати шкоду і обійти системи ППО.
“З нашого боку ці процеси аналізуються, і відповідно ведуться переговори з іноземними партнерами про те, щоб протидіяти такій загрозі за допомогою відповідного обладнання”, - повідомила Гуменюк.
Нагадаємо
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький 23 липня повідомив, що росія модернізувала ракети Х-22 та "Онікс" та відновила використання комплексів "Бастіон".