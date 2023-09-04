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Сколько ракет Х-32 сейчас есть у россиян - Гуменюк дала ответ

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. россия модернизировала ракеты Х-22 в Х-32, которые являются сверхзвуковыми и которые трудно перехватить. Их количество у россиян еще достаточное, поэтому Украина ищет способы противодействия этой угрозе. Об этом сообщила во время брифинга руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Дело в том, что россияне работают над тем, чтобы усовершенствовать тот запас ракет, который у них есть. Они действительно пытаются улучшить меткость и поднять их уровень. К сожалению, у них еще достаточно таких ракет”, - сказала Гуменюк в ответ на вопрос, увеличилось ли количество ракет Х-32 у россии после их модернизации с Х-22. 

Она напомнила, что ракета Х-32 - это сверхзвуковая ракета, и процесс ее сбивания очень сложный. Не вся техника ПВО способна по ним отработать. Именно поэтому враг делает акцент на таких видах вооружения, которые максимально могут нанести урон и обойти системы ПВО.

“С нашей стороны эти процессы анализируются, и соответственно ведутся переговоры с иностранными партнерами о том, чтобы противодействовать такой угрозе с помощью соответствующего оборудования”, - сообщила Гуменюк.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 23 июля сообщил, что россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс" и возобновила использование комплексов "Бастион".

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