Сколько ракет Х-32 сейчас есть у россиян - Гуменюк дала ответ

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“Дело в том, что россияне работают над тем, чтобы усовершенствовать тот запас ракет, который у них есть. Они действительно пытаются улучшить меткость и поднять их уровень. К сожалению, у них еще достаточно таких ракет”, - сказала Гуменюк в ответ на вопрос, увеличилось ли количество ракет Х-32 у россии после их модернизации с Х-22.

Она напомнила, что ракета Х-32 - это сверхзвуковая ракета, и процесс ее сбивания очень сложный. Не вся техника ПВО способна по ним отработать. Именно поэтому враг делает акцент на таких видах вооружения, которые максимально могут нанести урон и обойти системы ПВО.

“С нашей стороны эти процессы анализируются, и соответственно ведутся переговоры с иностранными партнерами о том, чтобы противодействовать такой угрозе с помощью соответствующего оборудования”, - сообщила Гуменюк.

Напомним

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий 23 июля сообщил, что россия модернизировала ракеты Х-22 и "Оникс" и возобновила использование комплексов "Бастион".