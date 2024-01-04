россияне хотят оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
российское командование приказало оснастить крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами.
российское командование приказало оборудовать крылатые ракеты X-32, которые используются во время обстрелов Украины, кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В частности, об этом свидетельствуют документы Дубненского машиностроительного завода на котором оккупанты изготавливают ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.
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Согласно информации источников Сопротивления, в октябре 2023 года минобороны РФ поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.
Справочно
Х-32 это российская крылатая ракета воздушного базирования, которая является глубокой модернизацией ракеты Х-22.
Х-32 имеет модернизированный РРД с большей тягой, цифровое оборудование, вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП.
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По данным разработчиков, максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета более 30 км составляет около 5 400 км/ч, а дальность применения - 1 тыс. км.
Напомним,
Специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз заявили, что среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, - баллистические и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-М" и "Искандер-К", крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и крылатые ракеты различных типов "Х".