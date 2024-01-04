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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне хотят оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом - Центр нацсопротивления

россияне хотят оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом - Центр нацсопротивления

Киев • УНН

 • 30323 просмотра

российское командование приказало оснастить крылатые ракеты Х-32 кассетными боеприпасами.

российское командование приказало оборудовать крылатые ракеты X-32, которые используются во время обстрелов Украины, кассетными боеприпасами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН. 

Детали 

В частности, об этом свидетельствуют документы Дубненского машиностроительного завода на котором оккупанты изготавливают ракеты для дальнейших обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. 

Сколько ракет Х-32 сейчас есть у россиян - Гуменюк дала ответ04.09.23, 12:27 • 1575718 просмотров

Согласно информации источников Сопротивления, в октябре 2023 года минобороны РФ поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

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Справочно

Х-32 это российская крылатая ракета воздушного базирования, которая  является глубокой модернизацией ракеты Х-22. 

Х-32 имеет модернизированный РРД с большей тягой, цифровое оборудование, вычислительный комплекс, защищенную от помех активно-пассивную РЛС и системы РЭП.

Эксперты рассказали, чем ракеты Х-32 отличаются от предыдущих модификаций27.07.23, 14:20 • 1069818 просмотров

По данным разработчиков, максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета более 30 км составляет около 5 400 км/ч, а дальность применения - 1 тыс. км.

Напомним,

Специалисты из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз заявили, что среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, - баллистические и крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-М" и "Искандер-К", крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и крылатые ракеты различных типов "Х".

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война

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