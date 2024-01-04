россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности - Wall Street Journal
Киев • УНН
Россия планирует приобрести у Ирана ракеты малой дальности для нацеливания на Украину, что свидетельствует о расширении российско-иранского оборонного партнерства.
рф планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволило бы Москве более тщательно нацелиться на инфраструктуру Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal и передает УНН.
Детали
Россия и Иран расширяют беспрецедентное оборонное партнерство в 2023 году. Как сообщает издание Wall Street Journal, ссылаясь на информацию американских чиновников, россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, чтобы укрепить способность нацеливаться на украинскую инфраструктуру.
Следует отметить, что Белый дом еще в прошлом году заявил, что видит все больше признаков того, что рф и Иран расширяют беспрецедентное оборонное партнерство, - москва надеется продолжить войну в Украине, но подобный прецедент взаимодействия двух опасных режимов также будет представлять угрозу соседям Ирана, отмечает Times of Israel.
Напомним,
российское командование приказало оборудовать крылатые ракеты X-32, которые используются при обстрелах Украины, кассетными боеприпасами.
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